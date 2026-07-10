Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 63 Gözaltı - Son Dakika
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Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 63 Gözaltı

10.07.2026 09:55
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Ankara'da uyuşturucu ticareti yapan 119 şüpheliye yönelik operasyonda 63 kişi gözaltına alındı.

ANKARA'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve sanal medya üzerinden uyuşturucu kullanımını özendirdikleri belirlenen 119 şüpheliye yönelik operasyonda 63 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan istihbari ve teknik çalışmalar sonucu 119 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları, sanal medya üzerinden uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirdikleri ve bu nitelikte yayın yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 63 şüpheli gözaltına alındı, 26 şüphelinin ise soruşturma dışında farklı suçlardan cezaevinde olduğu belirlendi. Yakalanamayan 30 şüpheliye yönelik çalışmalar sürüyor.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 88,20 gram metamfetamin, 57,90 gram bonzai, 12,10 gram esrar, 209 sentetik ecza türü ilaç, uyuşturucu geliri olduğu değerlendirilen toplam 38 bin lira ile 250 avro, 1 hassas terazi, 2 esrar öğütücü aparat, 3 'payp' olarak tabir edilen uyuşturucu kullanma aparatı, 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 28 tabanca fişeği, 1 kurusıkı tabanca ile bir miktar uyuşturucu madde paketleme materyali ele geçirildi.

Kaynak: DHA

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, 3. Sayfa, Güvenlik, Ankara, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 63 Gözaltı - Son Dakika

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