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Ankara'da yapılan operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Ankara'da yapılan operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 604 uyuşturucu uyarıcı hap, 4,4 kilogram uyuşturucu madde, 55 kök kenevir bitkisi ve diğer çeşitli malzemeler ele geçirildi. Operasyonlarda uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları tespit edilen 12 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara\'da yapılan operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı
15.01.2024 - 10:36,  Güncelleme: 10:39
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ANKARA'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında; Çankaya, Nallıhan, Altındağ, Etimesgut, Kızılcahamam ve Kahramankazan ilçelerinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda; 604 uyuşturucu uyarıcı hap, 4,4 kilogram uyuşturucu madde, 55 kök kenevir bitkisi, 5 iklimlendirme kabini, 5 hava konnektörü, 11 ışık kaynağı, 6 vantilatör, 4 hassas terazi, 3 buhar makinesi, 1 adet 9 mm çapında tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 24 fişek, 200 litre sıvı gübre ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları tespit edilen; E.T., B.S., D.B.K., G.K., H.K., B.K., B.A., A.Ö., F.O., K.S., M.Y.A. ve B.V.Ç. gözaltına alındı. 12 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: DHA
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Jandarma, Altındağ, Çankaya, Kenevir, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da yapılan operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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