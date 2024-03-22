Ankara\'da iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üretip satan şüphelilere hapis istemi

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki dairelerine kurdukları iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üretip sattıkları iddiasıyla tutuklanan 2 şüpheli hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Murat Mahallesi'ndeki bir evde kenevir yetiştirildiğini ve kurutularak uyuşturucu haline getirilip satış yapıldığına dair ihbar üzerine soruşturma başlattı.
Başsavcılığın talimatı üzerine, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ersin A. ve Süleyman T'nin evinde arama yaptı.
Evde iklimlendirme sistemiyle kenevir üretilen mekanizma, 150 kök Hint keneviri ve 1 kilo 176 gram uyuşturucu ile hassas terazi ele geçiren ekipler, zanlıları gözaltına aldı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamasıyla tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianamede ifadesine yer verilen şüpheli Ersin A, arama yapılan evde 3 haftadır ikamet ettiğini, bulunan iklimlendirme sistemini kendisinin kurmadığı belirtti.
Evdeki mekanizmayı Süleyman T'nin kurduğunu öne süren Ersin A, güvenlik güçlerinin bulduğu kenevir ve uyuşturucu maddenin de kendisinin olmadığını iddia etti.
Süleyman T'nin baskısıyla İstanbul'a giderek iklimlendirme sisteminde kullanmak üzere gübreli toprak satın aldıklarını öne süren Ersin A, eve jandarma ekipleri gelince iklimlendirme sisteminde arıza olduğunu söyleyerek Süleyman T'yi eve çağırdığını ve yakalattığını kaydetti.
Şüpheli Süleyman T. ise ifadesinde, Ersin A'nın evinde kenevir yetiştirip satma fikri olduğunu söylediğini ve kendisine ortaklık teklif ettiğini savundu.
Ortaklığı kabul ettiğini ancak uyuşturucu imalatından haberi olmadığını ileri süren Süleyman T, suçsuz olduğunu belirtti.
İddianamede, şüphelilerin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Son Dakika › Güncel › Ankara'da iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üretip satan şüphelilere hapis istemi - Son Dakika
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