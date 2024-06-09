Ankara'da Vatandaşlar Kurban Bayramı Öncesi Fiyat Artışından ve Hayat Pahalılığından Şikayetçi - Son Dakika
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Ankara'da Vatandaşlar Kurban Bayramı Öncesi Fiyat Artışından ve Hayat Pahalılığından Şikayetçi

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Ankara'da vatandaşlar, Kurban Bayramı öncesi artan fiyatlar, hayat pahalılığı ve bayram ikramiyesinin az olmasından şikayet etti. Emekliler, maaşlarının yetersizliği ve geçim sıkıntısı nedeniyle kurban kesememekten, evlilik masraflarını karşılayamamaktan ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekmekten yakındılar.

09.06.2024 10:06
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(ANKARA) - Ankara'da vatandaşlar, Kurban Bayramı öncesi artan fiyatlar, hayat pahalılığı ve bayram ikramiyesinin az olmasından şikayet etti. Emekli bir vatandaş, "En ucuz kurban 22 bin lira, maaşınızın tamamını verseniz yine de kurban kesemezsiniz. Milletvekillerine verdikleri maaşı biz emeklilerle bir ay değişelim, geçim nasılmış görsünler. 10 bin lira maaş alan insanlar var o maaşla geçinen insanların halini düşünsünler" dedi. Bir başka vatandaş da "Tayyip Erdoğan '3 çocuk yapın' diyor. 3 çocuğu neye yapacağız biz? Ben çocuklarımı evlendiremiyorum ki" diye konuştu.

Yaklaşan bayram öncesinde ikramiyenin yetersiz olduğunu dile getiren emekliler, fiyat artışından yakındı. ANKA Haber Ajansı'na konuşan vatandaşlar, şunları söyledi:

Emekli Nurten Bilen: "Asgari ücretin altında maaş alıyorum, çok komik. 20 sene ben bu devlete hizmet ettim. Şimdi bir kilo meyvenin başını bekliyorum. Diğer vatandaşlar da çürükleri topluyor. Yazık, günah değil mi? Verdikleri kurban ikramiyesiyle, 3 bin lirayla ne yapabiliriz biz? Çarşı, pazar hiçbir şeye yetişemiyoruz biz. Çoluk çocuk gerçekten halimiz perişan. 14 bin lira maaşla ne yapabilirim? Kiralar 20-25 bin lirayken 14 bin lirayla kirada nasıl oturacağız? Bir kilo meyve alırken düşünüyoruz.

En ucuz kurban 22 bin lira, maaşınızın tamamını verseniz yine de kurban kesemezsiniz. Milletvekillerine verdikleri maaşı biz emeklilerle bir ay değişelim, geçim nasılmış görsünler. 10 bin lira maaş alan insanlar var o maaşla geçinen insanların halini düşünsünler."

"İnsanlar et stoklamak için kurban kesiyor, kurbanın anlamı kalmadı"

Celalettin Kolcu: "Bayram bizim neyimize? Parası olana bayram. Bizim gibilere her gün bayram. Mecburen market alışverişi yapıyoruz, yapmamak mümkün değil. Eski Kurban Bayramları artık yok. İnsanlar et stoklamak için kurban kesiyor. Bu yüzden kurbanın bir anlamı kalmadı."

"40 yaşındaki oğlumu evlendiremiyorum çünkü geleceğini göremiyor"

Satı Unat: "Fiyatlara bakıp bakıp geçiyoruz. Arapların alışverişini seyrediyoruz. İkramiyeyle bayram şekeri alacağım, başka bir şey alamam zaten. Oğlum 42, kızım 37 yaşında ama evlenemiyorlar. Ev kiraları ve ev eşyaları çok pahalı. Bizim zamanımızda böyle kaygılar, korkular yoktu. Biz 20 yaşında evleniyorduk, şimdi 40 yaşındaki oğlumu evlendiremiyorum. Çünkü geleceğini göremiyor. Ülke olarak iyiye gitmiyoruz. Haberleri izlemek istemiyorum, psikolojimi bozuyor. Mehmet Şimşek IMF'ye gitmesin. AK Partililer ve MHP'liler çaldıklarını geri versin. IMF'ye gitmelerine gerek yok. Tayyip Erdoğan '3 çocuk yapın' diyor. 3 çocuğu neye yapacağız biz? Ben çocuklarımı evlendiremiyorum ki."

"Torunlarım bana harçlık versin, ben emekli maaşımla nasıl harçlık vereyim?"

Emekli bir vatandaş: "Karnımı doyuramıyorum ki kurbanlık alayım. Ne ile keseyim? Emekli maaşı az bir şey, kira da ödüyorum. Sözde ikramiye veriyorlar, neye yarıyor ki ikramiye? Alsın kendileri harcasın. Kimseden fayda yok. Tırnağın varsa başını kaşıyacaksın. Torunlarım bana harçlık versin, ben emekli maaşımla nasıl harçlık vereyim?"

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Vatandaşlar Kurban Bayramı Öncesi Fiyat Artışından ve Hayat Pahalılığından Şikayetçi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Vatandaşlar Kurban Bayramı Öncesi Fiyat Artışından ve Hayat Pahalılığından Şikayetçi - Son Dakika
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