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Ankara'da yağma ve uyuşturucu ticareti suçundan 11 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Ankara'da yağma ve uyuşturucu ticareti suçundan 11 kişi tutuklandı

Ankara'da çıkar amaçlı suç örgütleriyle mücadele kapsamında yapılan operasyonda, yağma ve uyuşturucu ticareti suçları işledikleri tespit edilen 15 kişiden 11'i tutuklandı. Operasyonlarda toplamda 36 gram eroin, 9 gram sentetik uyuşturucu, 4 gram esrar, bir gram kokain, 5 uyarıcı hap, 2 uyuşturucu madde kullanma aracı, bir tabanca, bir şarjör ve 8 fişek ele geçirildi.

Ankara\'da yağma ve uyuşturucu ticareti suçundan 11 kişi tutuklandı
23.12.2023 - 13:38,
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Ankara'da yağma ve uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 15 kişiden 11'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından kent genelinde çıkar amaçlı suç örgütleriyle mücadele kapsamında, Altındağ ilçesi Karapürçek bölgesinde yağma ve uyuşturucu imal ve ticareti suçlarını işleyenlere yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalar sonucu, 4 ayrı yağma ve 9 ayrı uyuşturucu madde ticareti suçu işledikleri tespit edilen 7 şüpheli operasyonla gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda, 36 gram eroin, 9 gram sentetik uyuşturucu, 4 gram esrar, bir gram kokain, 5 uyarıcı hap, 2 uyuşturucu madde kullanma aracı, bir tabanca, bir şarjör ve 8 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli tutuklandı.

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, tespit edilen diğer şüphelilerin de yakalanması için yine Karapürçek bölgesinde 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda, 3 av tüfeği, 5 tüfek kartuşu ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Mahkemeye sevk edilen bu şüphelilerden M.E, İ.A, Ö.K. ve T.C. tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ankara'da yağma ve uyuşturucu ticareti suçundan 11 kişi tutuklandı - Son Dakika
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