Ankara'da Yangın: 3 Ölü, İtfaiye Raporu Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ankara'da Yangın: 3 Ölü, İtfaiye Raporu Tamamlandı

23.07.2025 12:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

26 katlı binada çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, itfaiye raporu yangın eksikliklerini ortaya koydu.

ANKARA'da 26 katlı binada çıkan, 1'i bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili itfaiye raporu tamamlandı. Raporda binanın giriş kısmından çatıya kadar uzanan dikey şaft boşluğunun (elektrik tesisatı aktaran tünel) katlardaki koridora açılan bölümlerinin ahşap kapı olduğu, kapıların yandığı ve yangının koridorlara taştığı, şaft boşluğunda katlar arasında yangın damperi (durdurucu) olmadığı, boşluktan geçen kabloların halojen free (yanmaz kablo) olmadığı ve aynı tava içerisinde götürülmesi nedeniyle yangının hızla aşağıya ve yukarıya taşındığı belirtildi.

Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'ndeki 26 katlı binanın 10'uncu katında, 12 Temmuz'da çıkan yangında Hüsniye Çelik Şahin (32), 3,5 aylık oğlu Aras Şahin ve sitenin güvenlik görevlisi Muharrem Çetinkaya (63) hayatını kaybetti. Binada mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, aralarında itfaiye görevlilerinin de bulunduğu 46 kişi dumandan etkilendi. Yangınla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheliden müteahhitler B.Ş. ve K.D. ile şantiye şefi İ.K. tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında hazırlanan raporlar doğrultusunda yapı denetim şirketi sahibi Y.S.K. da dün gözaltına alınıp, tutuklandı.

'AHŞAP KAPILAR YANDI, YANGIN KORİDORLARA TAŞINDI'

Yangınla ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan rapor soruşturma dosyasına girdi. Rapor, 'Hayata Değer' sloganıyla tanıtımı yapılıp, daireleri satılan binadaki eksiklikleri ortaya koydu. Raporda, 26 katlı binanın giriş kısmından çatıya kadar uzanan dikey şaft boşluğunun (elektrik tesisatı aktaran tünel) katlardaki koridora açılan bölümlerinin ahşap kapı ile kapatıldığı belirtildi. Çoğu katlarda şaft boşluğunun bina sakinleri tarafından depo olarak kullanıldığı ve muhtelif eşyaların (bisiklet, skoter, boyalar, parkeler, ahşap ürünler, plastik malzemeler, kağıt, karton vb.) konulması sebebiyle yangın yükünün arttığı belirtildi. Şaft boşluğunda katlar arasında yangın damperi (durdurucu) olmadığı, boşluktan geçen kabloların halojen free (yanmaz kablo) olmadığı ve aynı tava içerisinden götürülmesi nedenle yangının hızla aşağıya ve yukarıya taşındığı anlatıldı. Şaft boşluğundaki kabloların, konulan muhtelif malzemelerin ve ahşap kapıların yanmasıyla yangının kat koridorlarına taşındığı, yangın panikbar kapılarının, kendiliğinden kapanmasını sağlayan düzeneğin bulunmaması nedeniyle açık kaldığı, bu şekilde yangının ısı ve dumanının kaçış merdivenlerine taşındığı belirtildi.

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİNDE SU YOK

Raporda, kat koridorlarında yangın dolapları ile spring (yangın söndürmeye yukarıdan müdahale prensibine dayalı püskürtme yöntemi) sisteminin mevcut olduğu, springlerin ısıdan patladığı; ancak yangın söndürme sisteminde su bulunmaması sebebiyle springlerin çalışmadığı ve yangın dolaplarında su işlenemediği belirtildi. Kaçış yollarının yönlendirme levhaları, kat uyarı levhaları ve aydınlatmaların olmadığı, bodrum katta bulunan su deposunun tahliye vanasının açık olduğu ve içerisinde su bulunmadığı, binanın garaj bölümündeki yangın dolabı vanasının olmadığı, ayrıca acil durum asansörünün çalışmadığı ve yapılan kontrollerde 4 ve 5'inci kat (5'inci kat seviyesine yakın) arasında olduğu, cepheden kurtarma yapacak araçların tabyalanacağı alanın yeterli olmadığı anlatıldı. İtfaiye ekiplerinin tahliye çalışmaları yürütülürken katlarda bulunan yangın dolaplarındaki hortumları çıkarıp, yangına müdahale etmek istediği, ancak söndürme sisteminde su olmadığı için bunu yapamadığı belirtildi. Bunun üzerine binanın yangın söndürme sistemi üzerinden üst katlara arazözle su verilmeye çalışıldığı, ancak bu kez de sisteminin tahliye borusunun vanasının açık olması ve binanın garaj bölümünde yangın dolabı vanası olmaması nedeniyle verilen suyun bodrum ve garaj bölümüne aktığı anlatıldı.

ELEKTRİK İLETİM HATTINDAN ÇIKTI

Raporda yangının çıkış nedenine yer verildi. Binanın şaft boşluğundan geçen elektrik iletim hattının (Busbar Kablo yerine kullanılan enerji iletim ve dağıtım sistemi) 10'unca kat seviyesinde metal gövdesinin deformasyona uğradığı, bu bölümde meydana gelebilecek aşırı ısınma, gevşek bağlantı gibi sebeplerle meydana gelen şasearkpatlama sonucu yangının başladığı belirtildi. Busbarın yakınlarından geçen elektrik kablo izolelerinin de tutuşarak yanmaya başladığı, ortaya çıkan elektrik tellerinin birbirine teması ile şase yaparak koptuğu, çıkan kıvılcım ve alevlerin şaft boşluğundaki muhtelif yanmaya müsait malzemeler ve şaft boşluklarının ahşap kapılarına sirayet ederek genişlediği, yangının da bu şekilde çıktığı kanaatine varıldığı bildirildi. Yangın ile ilgili savcılık soruşturması sürüyor.

Kaynak: DHA

Politika, Güvenlik, İtfaiye, 3-sayfa, Ankara, Güncel, Hukuk, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Yangın: 3 Ölü, İtfaiye Raporu Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Galatasaray’ın yeni takım kaptanı belli oldu Galatasaray'ın yeni takım kaptanı belli oldu
Süper Lig’de sezonun flaş ekibine yeni stat müjdesi Süper Lig'de sezonun flaş ekibine yeni stat müjdesi
Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi son yolculuğuna uğurlandı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi son yolculuğuna uğurlandı
Yarın için alarm çanları İstanbul 40 dereceyi hissedecek, komşuda tatil ilan edildi Yarın için alarm çanları! İstanbul 40 dereceyi hissedecek, komşuda tatil ilan edildi
Pazardaki fiyatları gören AK Partili vekilin tepkisi bomba: Ya bu nedir Pazardaki fiyatları gören AK Partili vekilin tepkisi bomba: Ya bu nedir?
Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi
Bakanlık yeni liste yayınladı: İki ürünün kullanımı yasaklandı Bakanlık yeni liste yayınladı: İki ürünün kullanımı yasaklandı
Orman bölge müdürü alevlerin arasında kaldı, imdadına helikopter yetişti Orman bölge müdürü alevlerin arasında kaldı, imdadına helikopter yetişti
Diyarbakır’da termometre 47 dereceyi gösterdi: Çocuklar havuzlara, yetişkinler camilere akın etti Diyarbakır'da termometre 47 dereceyi gösterdi: Çocuklar havuzlara, yetişkinler camilere akın etti
ATM’lerde yeni dönem Bunu yapmayan para çekemeyecek ATM'lerde yeni dönem! Bunu yapmayan para çekemeyecek

12:15
MSB: Suriye, Türkiye’den terör örgütleriyle mücadelede resmi destek talep etti
MSB: Suriye, Türkiye'den terör örgütleriyle mücadelede resmi destek talep etti
11:54
Fatih Erbakan sosyal medyanın dilinde Espriler havada uçuşuyor
Fatih Erbakan sosyal medyanın dilinde! Espriler havada uçuşuyor
11:06
Türkiye ve İngiltere, Eurofighter’da anlaştı
Türkiye ve İngiltere, Eurofighter'da anlaştı
09:19
Sigara ile mücadelede yeni dönem Artık içen de ceza ödeyecek
Sigara ile mücadelede yeni dönem! Artık içen de ceza ödeyecek
16:38
Yarışmacı, cevabı kendi ismiyle aynı olan coğrafya sorusunu bilemedi
Yarışmacı, cevabı kendi ismiyle aynı olan coğrafya sorusunu bilemedi!
16:30
Okan Buruk merak edilen Osimhen sorusuna cevap verdi: Transferini tamamladık
Okan Buruk merak edilen Osimhen sorusuna cevap verdi: Transferini tamamladık
16:25
Ozan Güven’in 2 yıl 3 ay hapis cezası aldığı davada gerekçeli karar açıklandı
Ozan Güven'in 2 yıl 3 ay hapis cezası aldığı davada gerekçeli karar açıklandı
16:19
Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı
Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı
16:16
Ünlü oyuncu fotoğraf paylaştı, takipçileri bacaklarındaki detayı görünce ortalık karıştı
Ünlü oyuncu fotoğraf paylaştı, takipçileri bacaklarındaki detayı görünce ortalık karıştı!
16:15
Otomotiv devi BYD o ülkeden vazgeçti Yerine Türkiye’yi tercih etti
Otomotiv devi BYD o ülkeden vazgeçti! Yerine Türkiye'yi tercih etti
16:09
Vize alacakları üzecek haber Göçmen olmayan herkesi kapsıyor
Vize alacakları üzecek haber! Göçmen olmayan herkesi kapsıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2025 12:41:17. #7.11#
SON DAKİKA: Ankara'da Yangın: 3 Ölü, İtfaiye Raporu Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.