Ankara'da Yangın Alarmı: 2 Binin Üzerinde Otluk ve Ekili Alan Yangını - Son Dakika
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Ankara'da Yangın Alarmı: 2 Binin Üzerinde Otluk ve Ekili Alan Yangını

Ankara\'da Yangın Alarmı: 2 Binin Üzerinde Otluk ve Ekili Alan Yangını
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Yaz aylarında artan yangınlar, insan kaynaklı ihmallerle 2 bin 242 otluk ve ekili alanda çıktı.

Başkentte son 2 ayda meydana gelen 2 bin 985 yangından 2 bin 242'sinin otluk arazi ve ekili alanlarda çıktığı bildirildi.

Yaz aylarında artan hava sıcaklıkları ve kuruyan bitki örtüsü, özellikle otluk ve ekili alanlarda yangın riskini artırırken, olası bir ihmal kısa sürede tarım arazileri ve ormanlık alanları tehdit eden büyük yangınlara yol açabiliyor.

Yere atılan sigara izmaritleri, kontrolsüz yakılan mangal ve piknik ateşleri ile anız yakılması gibi insan kaynaklı ihmaller, yaz dönemindeki yangınların en önemli nedenleri arasında yer alıyor.

Kentte haziran ve temmuz aylarında 2 bin 985 yangın kaydedildi. Bu yangınların 2 bin 242'si otluk ve ekili alanlarda çıktı.

"En iyi itfaiyeci, tedbirini alan bilinçli vatandaştır"

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ali Levent Çeri, itfaiyenin kapasitesini artırdıklarını, olası yangınların önlenmesi için kırsal alanlarda köy muhtarlarına zimmetli tankerler dağıtıldığını ve bu konuda eğitim verildiğini belirtti.

Çeri, "Kırsalda ilk müdahale gücümüzü artırmak için mevcut 666 yangın tankerimize 128 yeni tanker daha ekleyerek dağıtımına ve yerinde eğitimlerine başladık." dedi.

Ankara İtfaiyesi Komuta Amiri Mustafa Kaya da 2026'nın ilk 5 ayında toplam 3 bin 120 yangına müdahale edildiği bilgisini paylaşarak, "Yılın ilk 5 ayında çıkan yangınların 1571'i ot ve ekili alan yangınlarıdır. Haziran ve temmuzda ise 2 bin 985 yangın meydana geldi. Bunların 2 bin 242'si ot ve ekili alan yangını." bilgisini paylaştı.

Kaya, "Bu yangınların en büyük sebebi maalesef insan kaynaklıdır. Bilinçsizce atılan sigara izmaritleri, kontrolsüz yakılan piknik ateşleri ve söndürülmeyen mangal ateşleri, ekili alanlar veya yakılan anız ve otların kontrolsüz bir şekilde yakılıp bırakılması bunların başlıca sebepleridir." diye konuştu.

İtfaiye Akademi Amiri Emrah Cantekin de sahada en sık karşılaşılan ihmallerden birinin "küçücük bir kıvılcımdan bir şey olmaz" anlayışı olduğunu söyledi.

Yere atılan tek bir izmaritin bile koca bir ormanı yakabildiğini vurgulayan Cantekin, "Vatandaşlarımızdan ricamız, doğada izmarit ve kontrolsüz ateş konusunda sıfır tolerans göstermeleridir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Belediye, Güvenlik, Ankara, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Yangın Alarmı: 2 Binin Üzerinde Otluk ve Ekili Alan Yangını - Son Dakika

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