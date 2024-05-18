Ankara'da Yaratıcı Fikirler Resim Sergisi Sanatseverlerin Beğenisine Sunuldu - Son Dakika
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Ankara'da Yaratıcı Fikirler Resim Sergisi Sanatseverlerin Beğenisine Sunuldu

Ankara\'da Yaratıcı Fikirler Resim Sergisi Sanatseverlerin Beğenisine Sunuldu

Ankara'da 12 ressamın 22 resminden oluşan yapay zeka destekli, 'Yaratıcı Fikirler' resim sergisi, Agora Sanat Galerisi'nde sergilenmeye başlandı. Sergide yer alan eserler, yapay zeka desteği kullanılarak oluşturuldu ve Türkiye'nin önemli isimlerinin yeniden tasvir edildiği sahneleri içeriyor. Sergi, 26 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

18.05.2024 18:48
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Ankara'da 12 ressamın 22 resminden oluşan yapay zeka destekli, "Yaratıcı Fikirler" resim sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Yapay zeka desteği kullanılarak oluşturulan görsellerin tuvale yansıması için 12 ressamın fırçasından çıkan 22 eser, "Yaratıcı Fikirler" temasıyla Agora Sanat Galerisi'nde sergilenmeye başlandı.

Galerinin sahibi ve serginin mentörü Fatih Dal, eserlere ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Dal, serginin, Türkiye'de yapay zeka desteğiyle oluşturulan eserlerin yer aldığı ilk resim sergisi olduğunu belirterek, "Yapay zekadan görsel destek alarak hazırlamış olduğumuz, 12 ressamın 22 eserinden oluşan bir sergi. Geçmiş ve günümüzü harmanlayan, farklı bir döngüsü olan bir sergi." diye konuştu.

Sergide yer alan her eserin ayrı bir hikayesinin olduğunu belirten Dal, "Buradaki eserlerin, alışılagelmiş sergi ve resimlerin dışında farklı bir tarzı var. Bunu biz ilk defa denedik. Daha önce yapay zeka sergileri açıldı ama onlar baskıdan ibaretti ama buradaki resimlerin tamamı el yordamıyla çizilmiş, 12 ressamın emekleridir. Her bir resmin yapımı gerçekten haftalar aldı, zor ve detaylı resimlerdi." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Nobel Ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın da resmedildiği esere değinen Dal, söz konusu eseri Sancar'a ulaştırmak istediklerini ve bu konuda girişimlerde bulunduklarını söyledi.

Dal, sergiye yoğun talep olduğunu belirterek, sanatseverlerin haftanın 7 günü 09.00-17.00 saatlerinde ziyarette bulunarak eserleri inceleyebileceğini dile getirdi.

???????- 12 sanatçıdan 22 eser

"Yaratıcı Fikirler" temasıyla oluşturulan sergide yer alan eserler, ressamlar Aslıhan Koç Gezer, Orhan Köse, Filiz Erçin, Neriman Şahin, Faysal Çakmaz, Süheyla Üstek, Ergün Öksüz, Simin Pouraslan, Şengül Bekmez, Gül Aksoy, Gönül Aydın ve Asude Bastem'in fırçasından çıkarak sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sergide yer alan 22 eserde, Mustafa Kemal Atatürk, Hezarfen Ahmed Çelebi, Mevlana, Piri Reis, El Cezeri, İbn-i Sina, Vecihi Hürkuş, Evliya Çelebi, Fergani, Sabiha Gökçen ve Aziz Sancar gibi isimlerin yapay zeka desteği kullanılarak yeniden tasvir edildiği sahneler yer aldı.

Sergi, 26 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

Bilim İnsanı, Aziz Sancar, Türkiye, Ankara, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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