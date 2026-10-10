Ankara Yarı Maratonu Nedeniyle Yarın Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak - Son Dakika
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Ankara Yarı Maratonu Nedeniyle Yarın Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak

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Ankara'da yarın düzenlenecek "Cumhurbaşkanlığı Yarı Maratonu" nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapalı olacak.

Ankara'da yarın düzenlenecek "Cumhurbaşkanlığı Yarı Maratonu" nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapalı olacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 06.30'dan itibaren ihtiyaç duyulması halinde Alparslan Türkeş Caddesi, Bahriye Üçok Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ve Nizami Gencevi Caddesi'nin tamamı çift yönlü trafiğe kapatılacak.

Dögol Caddesi'nin Bahriye Üçok Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan kısmı, Gazeteci Yazar Muammer Bostancı Caddesi'nin Dögol Caddesi ile Bandırma Sokak arasında kalan kısmı ve Akdeniz Caddesi'nin Aşkabat Caddesi ile Gençlik Caddesi arasındaki bölümü de çift yönlü araç trafiğine kapalı olacak.

İsmet İnönü Bulvarı'nın 15 Temmuz Şehitler Meydanı (Genelkurmay kavşağı) ile Söğütözü Caddesi arasında kalan kısmında Eskişehir Yolu istikametinde tek yönlü trafik kısıtlaması uygulanacak.

Ayrıca Söğütözü Caddesi'nin İsmet İnönü Bulvarı ile Alparslan Türkeş Caddesi arasında kalan bölümü ve Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi'nin 2150. Cadde ile Anadolu Bulvarı arasında kalan kısmı çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

İhtiyaç duyulması halinde belirtilen yollara açılan cadde ve sokakların tamamı da etkinlik sona erene kadar çift yönlü olarak araç trafiğine kapalı tutulacak.

Kaynak: AA
AnkaraGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Yarı Maratonu Nedeniyle Yarın Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak - Son Dakika
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