Yayaya Kafa Atan Sürücü Gözaltına Alındı

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ANKARA'da, yolun karşısına yavaş geçtiği gerekçesiyle tartıştığı yayaya kafa atıp kaçan sürücü, polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Olay, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Mamak ilçesi Boğaziçi Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz sürücü, 928'inci Cadde'de, yolun karşısına yavaş geçtiğini iddia ettiği yayaya tepki gösterdi. Sürücü, aracından inip yayanın yanına giderek, tepkisini sürdürdü. Sürücü, tartışma sırasında yayaya kafa atıp, tekrar aracına bindi ve uzaklaştı. Aldığı darbeyle yere düşen yaya da daha sonra ayağa kalkıp yürüdü. Olay, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Görüntünün sosyal medyada yer almasının ardından sürücü, polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı, yayaya ise ulaşılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.