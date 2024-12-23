Ankara'da Yazarlık Eğitimi Başladı

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Ankara'da lise öğrencilerine yönelik düzenlenen yazarlık eğitiminin 4'üncüsü başladı.

Ankara Valiliği koordinatörlüğünde, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB), Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 2021'de düzenlenen projeyle geleceğin yazarlarının yetiştirilmesi hedefleniyor.

Bu sene 4'üncüsü düzenlenen yazarlık eğitimi kapsamında Türkiye Yazarlar Birliğinde bir grup öğrencinin dersi başladı.

Öğrencilerle bir araya gelen TYB Genel Başkanı ve ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, "Yazarlığın kendisi yaratıcılıktır. Yazar ne kadar çok okursa o kadar çok özgünleşir. Başkasından esinlenebilir, 500 yıl önce yaşamış bir yazardan ilham da almış olabilir ancak o kendi çağının diliyle düşüncelerini dile getirmelidir." ifadelerini kullandı.

Öğrencilere ders veren Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Orçan da sosyoloji ve yazarlık arasındaki ilişkiye dikkati çekerek, "Bir yazar öncelikle kendi kültürünü kültürel değerlerini tanımalı." dedi.