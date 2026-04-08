Ankara Büyükşehir Belediyesi, 4 Yeni Metro Projesi İçin İhale Sürecini Başlatacak

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentin ulaşım altyapısını güçlendirecek metro projeleri için yapım ihalesi sürecine geçmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda M2 Koru–Yaşamkent–Bağlıca Uzatma Hattı, M5 Kızılay–Dikmen Hattı, M6 Çayyolu–Sincan Bağlantı Hattı, Dikimevi–Natoyolu Hattı hayata geçirilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü idaresinde yürütülen çalışmalar kapsamında toplam uzunluğu 44 kilometreyi aşan yeni raylı sistem hatlarının projeleri tamamlandı.

Projelerin öne çıkan başlıklarından biri, M2 hattının Koru'dan Yaşamkent ve Bağlıca'ya uzatılması. Yaklaşık 9,36 kilometrelik hat; Konutkent, Yaşamkent ve Başkent Üniversitesi çevresini doğrudan metro ağına bağlayarak bölgedeki ulaşımı önemli ölçüde rahatlatacak.

M6 bağlantı hattı ise Çayyolu ile Sincan arasında kesintisiz metro ulaşımı sağlayacak. Eryaman YHT istasyonuna da hizmet verecek şekilde projelendirilen hat şehir içi ve şehirler arası ulaşım entegrasyonu güçlenecek, yolculara zaman ve konfor kazandıracak yeni bir alternatif sunulacak.

Başkent'in güney aksında hayata geçirilecek Kızılay–Dikmen hattı ise 11 istasyon ve 15 kilometreyi aşan uzunluğuyla dikkati çekiyor. Hat, Dikmen'den Kızılay'a kesintisiz ulaşım sağlayacak.

Toplamda 44 kilometreyi aşan uzunluk ve 30'dan fazla istasyonla planlanan bu projelerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı onay süreçleri tamamlandı ve M2 Koru–Yaşamkent–Bağlıca Uzatma Hattı yatırım programına alındı. Diğer hatların ise yatırım programına alınmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı onayı bekleniyor.