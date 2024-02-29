Ankara\'da Batıkent Rekreasyon Alanı Hizmete Açılıyor

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Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB) yapımı süren "Batıkent Rekreasyon Alanı"nın kısa süre içerisinde hizmete açılması planlanıyor.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, Yenimahalle Kentkoop Mahallesi'nde atıl durumda bulunan 431 bin 600 metrekarelik rekreasyon alanının kurulum çalışmaları sürüyor.

ABB ekipleri, BelPa Kafe, gençlik merkezi ve yaşlı kreşi gibi sosyal imkanların da bulunduğu rekreasyon alanının ilk etabını 10 Mart'a kadar tamamlayarak hizmete açmayı hedefliyor.

Toplam 40 bin metrekare çim ile 80 bin metrekare çayır alanının bulunacağı parkın 180 bin metrekaresi ise ağaçlandırılacak.

Kimyasal kullanılmadan bitki ve mikro-organizmalar yoluyla kendi kendini temizleyen biyolojik göletin bulunacağı parkta, 17 kilometrelik yürüyüş yolu ve 6 kilometrelik bisiklet parkuru da yer alacak.

Rekreasyon alanı içinde iki kapalı spor tesisi, basketbol, mini futbol sahası, profesyonel futbol sahası, tenis kortu ve voleybol sahası da bulunacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tesisin Ankara'ya çok yakışacağını ifade etti.