Ankara\'da Yeni TİS İmzalandı

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Ankara Büyükşehir Belediyesi personelinin 2025-2028 yılları arasındaki maaş ve sosyal haklarını belirleyen toplu iş sözleşmesi (TİS) imzalandı.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, başkanlık makamında gerçekleştirilen TİS imza törenine, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile belediye personelinin üye olduğu KOR-SAV Sendikası, Hizmet-İş Sendikası, Tez-Koop-İş Sendikası ve Demiryol-İş Sendikası temsilcileri katıldı.

Törende konuşan Yavaş, sendika başkanlarıyla ortak bir kanaate vardıklarını, yıllık izinde kesilen yemek parasının personele izin harçlığı olarak verileceğini, risk primi, direksiyon primi, emek primi, silah tazminatları, aile yardımı, gıda yardımı gibi yan sosyal haklara yüzde 45 zam uygulanacağını bildirdi.

Yemek ücretinin günlük 240 liraya, aylık brüt 6 bin 240 liraya çıkarıldığını ifade eden Yavaş, gıda yardımının da 1972 liradan 4 bin liraya yükseltildiğini ve bu tutarın Başkent Marketlerde gıda çeki olarak kullanılabileceğini kaydetti.

Yavaş, TİS ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

"En düşük işçi maaşına, bayram ikramiyesi dahil yüzde 62, bayram ikramiyesi hariç yüzde 58, asgari ortalamada yüzde 45, azamide yüzde 58, ağırlıklı ortalamada ise yüzde 50 zam yapılmış oldu. Şu anda en az alanın net maaşı 44 bin 199 lira oldu. Bunun yanında yine yüksek mühendislerin, otobüs ve ağır vasıta sürücülerinin en az maaşları da bundan daha yüksek. Ağır vasıta sürücüsü 50 bin 600 lira, otobüs sürücüsü 52 bin 800 lira, mühendisimiz 63 bin 72 lira alacak. Hayırlı, uğurlu olsun."

Ekonomik şartlar el verdikçe personel maaşlarında iyileştirmeler yapılacağını belirten Yavaş, personelin en üst seviyeden maaş almasını arzu ettiklerini bildirdi.