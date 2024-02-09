Ankara'da Yeniden Refah Partisi etkinliği ve terör saldırısı anma programı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak - Son Dakika
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Ankara'da Yeniden Refah Partisi etkinliği ve terör saldırısı anma programı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara\'da Yeniden Refah Partisi etkinliği ve terör saldırısı anma programı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

Başkentte yarın Yeniden Refah Partisi'nin Seçim Beyannamesi ve Aday Tanıtım Toplantısı ile Ankara Tren Garı önünde yaşanan terör saldırısında hayatını kaybedenleri anma programı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. Cumhuriyet Caddesi'nin Gar Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölüm çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak ve yan varyantlar araç trafiğine kapalı olacak. Vatandaşlar mağdur olmamak için toplu taşıma araçlarını tercih etmelidir.

09.02.2024 23:01
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Başkentte yarın Yeniden Refah Partisi'nin Seçim Beyannamesi ve Aday Tanıtım Toplantısı ile Ankara Tren Garı önünde yaşanan terör saldırısında hayatını kaybedenleri anma programı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Yeniden Refah Partisi tarafından Atatürk Spor Salonu ve Sergi Sarayında Seçim Beyannamesi ve Aday Tanıtım Toplantısı ile Ankara Tren Garı önünde yaşanan terör saldırısında hayatını kaybedenleri anmak için "100. Ay anma etkinliği" düzenleneceği belirtildi.

Bu kapsamda, ihtiyaç olması halinde yarın saat 7.30'dan itibaren etkinlik sona erene kadar, Cumhuriyet Caddesi'nin Gar Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

İhtiyaç olması halinde, Gar Kavşağı ile Gar Kavşağına bağlanan ve Gar Kavşağından açılan yan varyantların tamamının alt geçit hariç olmak üzere araç trafiğine kapalı olacak.

Vatandaşların mağdur olmaması için öncelikle toplu taşıma araçlarını kullanması gerekiyor.

Kaynak: AA

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