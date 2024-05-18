Güncel

Ankara'da "Yer6Fest Drift ve Otomobil Festivali" başladı.

Gölbaşı ilçesinde düzenlenen Türkiye'nin en büyük araba festivallerinden biri olan "Yer6Fest Drift ve Otomobil Festivali'nde klasik, süper spor, spor ve off road araçlar gibi otomobiller sergileniyor.

Modifiye edilmiş araçlar ile özel ses sistemleriyle donatılan otomobillerin de bulunduğu festivalde, drift ve off road araçlarının gösteri ve yarışmaları gibi etkinlikler düzenleniyor.

Beton bariyerlerle çevrilerek güvenlik önlemlerinin alındığı pistteki yarışmalara Ankaralıların ilgisi de yoğun oldu.

Katılımın ücretsiz olduğu festival, yarına kadar devam edecek.

"Vatandaşlar, çocuklarını alsın gelsin ve burada iki gün stres atsınlar"

Yer6Fest Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Şimşek, AA muhabirine, festivalin en büyük otomobil organizasyonu olduğunu söyledi.

İnsanların festivali "bilgisayar oyunu" gibi karşılayabileceğini belirten Şimşek, "Uçan off road arabalarıyla karşılaşabilirler. İçeride oyuncak RC arabaların gazladığını görebilirler. Otomobil fuarında en iyisinden en kötüsüne otomobiller görebilirler." dedi.

Şimşek, festivale 2 günde, 200 bin kişinin geleceği değerlendirmesinde bulunarak, festivale sadece Ankara'dan değil, Türkiye'nin 81 ilinden arabaların katıldığını kaydetti.

Festivalde ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını vurgulayan Şimşek, "Güvenlik önlemlerimiz görüldüğü üzere dört dörtlük, içeride bir tane insan, kasksız sporcu göremezler. Vatandaşlar, çocuklarını alsın gelsin ve burada 2 gün stres atsınlar. Engelliler, küçük kardeşlerimiz için düşündüğümüz bir tribün de koyduk." diye konuştu.

"Drift güvenli alanda yapılmalı, pistler onun için var"

Festival sorumlularından Sürhan Altınkanat da festivalin 6. kez düzenlendiğine işaret ederek, insanların aklına "drift" denilince sadece sokakta kayan ya da yanlayan araçların geldiğini söyledi.

Driftin Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun (TOSFED) takviminde olan bir motor sporu olduğunu vurgulayan Altınkanat, "Güvenli alanlarda yapıldığı zaman, güvenlik tedbirleri, önlemler alındığı zaman problem olmadan güzelce yapılacak bir spor olduğunu biz burada insanlara gösteriyoruz, bizim amacımız o." ifadesini kullandı.

Drift ve drag yarışlarının çok emek, para ve imkan istediğini anlatan Altınkanat, şöyle konuştu:

"Bunları yapıp piste çıkamazsanız o da çok büyük sıkıntı. Piste çıktınız size 'driftçi' gözüyle bakarlarsa o da çok büyük sıkıntı. Onun için biz bunu sokaklarda değil pistlerde yapmaya çalışıyoruz. Onun için mücadele ediyoruz ve her türlü güvenlik önlemini alıyoruz. Driftin yeri sokak değil. Drift güvenli alanda yapılmalı, pistler onun için var, güvenlik onun için var. İnsan sağlığı her şeyden önemli. Onun için güvenli yerlerde bunu yapmamız gerekiyor."