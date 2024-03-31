Ankara\'da yerel seçimlerde Mansur Yavaş önde

ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Ankara'daki yerel seçimlerde saat 22.00 itibarıyla CHP Adayı Mansur Yavaş yüzde 64, Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok yüzde 31 oy aldı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Ankara'da sandıkların yüzde 56.06'sı açıldı.
Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Mansur Yavaş oyların yüzde 64'ünü, Cumhur İttifakı'nın Adayı Turgut Altınok ise yüzde 31'ini aldı.
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Sancaktepe'de okullarda sayılan oylar, torbalara konularak polis eşliğinde Sancaktepe Mustafa Öncel Kültür ve Spor Kompleksi'ne getirilmeye başlandı. Oylar getirildiği sırada çevrede güvenlik önlemi alındı. Sayımı tamamlanan oyları İlçe Seçim Kuruluna getiren sandık görevlileri, Yüksek Seçim Kurulu görevlilerine teslim etti. - İSTANBUL
Antalya'da düzenlenen Vestel Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda İbrahim Çolak halka aletinde, Adem Asil ise yer aletinde altın madalyanın sahibi oldu. Muratpaşa ilçesindeki İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 27 ülkeden 108 sporcu yarıştı. Yer aleti finalinde Adem Asil altın madalya kazanırken, İbrahim Çolak halka aletinde altın madalya elde etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri verileri hakkında açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, oy tasnif işlemlerinin devam ettiğini belirtti ve sonuçların şehre ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.
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