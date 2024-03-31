Ankara\'da yerel seçimlerde Mansur Yavaş önde

İbrahim Çolak ve Adem Asil Altın Madalya Kazandı

Antalya'da düzenlenen Vestel Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda İbrahim Çolak halka aletinde, Adem Asil ise yer aletinde altın madalyanın sahibi oldu. Muratpaşa ilçesindeki İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 27 ülkeden 108 sporcu yarıştı. Yer aleti finalinde Adem Asil altın madalya kazanırken, İbrahim Çolak halka aletinde altın madalya elde etti.