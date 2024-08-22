Ankara'da Yıldızların Altında Yeşilçam Geceleri başlıyor - Son Dakika
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Ankara'da Yıldızların Altında Yeşilçam Geceleri başlıyor

Ankara\'da Yıldızların Altında Yeşilçam Geceleri başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Yıldızların Altında Yeşilçam Geceleri'nde bu hafta Hababam Sınıfı serisinin ilk filmi seyirciyle buluşacak.

22.08.2024 13:31  Güncelleme: 13:33
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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından her cumartesi düzenlenen 'Yıldızların Altında Yeşilçam Geceleri'nde bu hafta Hababam Sınıfı serisinin ilk filmi seyirciyle buluşacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Açık Hava Sinema Günleri ile Başkentlileri nostalji yolculuğuna çıkarıyor. 'Sandalyeni Kap Gel' sloganıyla düzenlenen 'Yıldızların Altında Yeşilçam Geceleri'nde 24 Ağustos Cumartesi akşamı saat 21.00'de Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'nda, Hababam Sınıfı seyirciyle buluşacak. Başkentliler, son gösterimin yapılacağı 14 Eylül'e kadar her cumartesi saat 21.00'de farklı bir film ile buluşmaya devam edecek.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Ankara'da Yıldızların Altında Yeşilçam Geceleri başlıyor - Son Dakika
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