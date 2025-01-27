ANKARA'da etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, ulaşım yavaşladı.
Başkentte gece saatlerinden başlayan sis, sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü. Özellikle trafiğin yoğun olduğu sabah saatlerinde ulaşım olumsuz etkilendi. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Yüksek kesimlerde etkili olan sis, dronla görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Ankara'da Yoğun Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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