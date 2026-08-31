Ankara'da Yoksulluk Sınırı 121 Bin Lira - Son Dakika
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Ankara'da Yoksulluk Sınırı 121 Bin Lira

Ankara\'da Yoksulluk Sınırı 121 Bin Lira
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TÜRK-İŞ'in araştırmasına göre, Ankara'da 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 121 bin 786 lira.

(ANKARA) - TÜRK-İŞ, Ağustos ayı Açlık ve Yoksulluk sınırı araştırmasını yayımlandı. Araştırmaya göre, Ankara'da 4 kişilik bir ailenin Açlık Sınırı 37 bin 388 lira 30 kuruş, gıda harcaması ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı olan "yoksulluk sınırı" ise 121 bin 786 liraya yükseldi.

TÜRK-İŞ, Ağustos ayı Açlık ve Yoksulluk sınırı araştırmasını yayımlandı. TÜRK-İŞ'ten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TÜRK-İŞ çalışması sonucu açıklanan yoksulluk sınırı tutarı, işçinin eline geçmesi gereken ücret düzeyi değildir. Bu değerlendirme eksik bir yaklaşımın ifadesi olacaktır. Yoksulluk sınırı tutarı, ailenin yapması gereken insan onurunun gerektirdiği harcama düzeyidir ve bir bakıma, haneye girmesi gereken toplam gelirin alt sınırını ortaya koyan önemli bir göstergedir. Ancak çoğu zaman, ücretli çalışan ailenin tek gelir kaynağı olduğundan yoksulluk sınırı tutarı olması gereken ücret düzeyi olarak görülmektedir.

TÜRK-İş'in bu çalışmasıyla hesaplanan gıda harcama tutarında, aylar ve yıllar itibariyle meydana gelen değişimi yansıtan oranları enflasyon verisi olarak değerlendirmek de ihtiyatlı bir yaklaşımı gerektirmektedir. Yinelemek gerekir ki, bu çalışma, tüketici fiyatları endeksi olarak değerlendirilmemelidir. Dar gelirli ailelerin elde ettiği gelirin yeterli ve dengeli beslenme için gerekli harcamaları bile karşılayabilecek düzeyde olmadığı açıktır.

Aileler, düşük düzeydeki geliriyle beslenme ve beslenme dışı harcamaları karşılayabilmek için çeşitli malların fiyatlarını da dikkate alarak tüketim malları arasında tercihte bulunmak zorunda kalmaktadır. Çoğu zaman fiyatı yüksek olan gıda maddeleri yerine fiyatı düşük olan gıda maddelerini seçmektedir. Bu durumda olan aileler, büyük bir olasılıkla beslenme dışı harcamalarının (kira, ulaşım, yakıt, elektrik ve benzerleri) bir kısmını da beslenme harcamalarından kısarak elde edebilmektedir. Sonuçta, gelir düzeyinin düşük ve yetersiz olması, dar gelirli kişi ve ailelerin sağlıksız ve dengesiz beslenme yapmasına yol açmaktadır.

TÜRK-İŞ tarafından hesaplanan açlık ve yoksulluk sınırı tutarları ile elde edilen gelir arasındaki fark, çalışanların içinde bulunduğu geçim sıkıntısının boyutlarını ortaya koyan önemli bir gösterge olmaktadır."

Araştırmaya göre, Ankara'da 4 kişilik bir ailenin "açlık sınırı" 37 bin 388 lira 30 kuruş, gıda harcaması ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı olan "yoksulluk sınırı" ise 121 bin 786 liraya yükseldi. Bekar bir çalışanın ise "yaşam maliyeti" aylık 48 bin 305 lira 38 kuruş olarak hesaplandı.

Kaynak: ANKA

Yoksulluk, Ekonomi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Yoksulluk Sınırı 121 Bin Lira - Son Dakika

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