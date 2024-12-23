Ankara'da Yokuşta Geri Kayan Kamyonet 11 Araca Çarpıp Devrildi - Son Dakika
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Ankara'da Yokuşta Geri Kayan Kamyonet 11 Araca Çarpıp Devrildi

Ankara\'da Yokuşta Geri Kayan Kamyonet 11 Araca Çarpıp Devrildi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde geri kayan hafriyat yüklü kamyonet, park halinde bulunan 11 araca çarparak devrildi. Kazada hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

23.12.2024 17:41  Güncelleme: 17:53
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ANKARA'da dün yokuşta geri kayan kamyonetin park halindeki 11 araca çarpıp devrildiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Saniyeler önce yoldan geçen 2 kişinin kazadan kıl payı kurtulduğu görüldü.

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Çankaya ilçesi Yukarı Dikmen Mahallesi 660'ıncı Sokak'ta meydana geldi. A.K. idaresindeki 06 BZU 546 plakalı hafriyat yüklü kamyonet, yokuş çıkarken kayarak sokakta park halindeki 11 araca çarptı, ardından devrildi. Kazada hafif yaralanan kamyonet sürücü A.K., ihbarla adrese sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Zarar meydana gelen 11 araç ise çekicilerle kaldırıldı.

Bu arada kaza, aynı sokaktaki Vadi Apartmanı'nın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, olaydan saniyeler önce yoldan geçen 2 kişi ile otomobilini park eden ve apartmanda yaşayan kişi görüldü. Daha sonra yokuşta kayan kamyonetin kadraja girerek araçlara çarpıp devrildiği anlar yer aldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Yokuşta Geri Kayan Kamyonet 11 Araca Çarpıp Devrildi - Son Dakika

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