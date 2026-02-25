Ankara'da Yüksek Kesimlere Kar Yağdı

Ankara'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.
Kentte gece saatlerinde başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde yüksek kesimlerde etkisini artırarak karla karışık yağmura, sabah kara dönüştü.
Çankaya, Gölbaşı ve Mamak ilçelerinin yüksek kesimlerinde park, cadde, sokak ve araçlar beyaz örtüyle kaplandı.
