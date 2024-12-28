Ankara'da 'Yurttaş Sesleniyor' Mitingi Düzenlendi

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Haber: İleyda Özmen - Kamera: Cemal Berk Aytekin

(ANKARA) - Yurttaş Birlikteliği'nin düzenlediği "Yurttaş Sesleniyor, Haklarımızı Alacağız" mitingine katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Yavaş, "Vatandaş hakkına sahip çıkıyor. Yoğun bir katılım var böyle bir havada. Umarım duyarlar" dedi.

Vatandaşlar, Yurttaş Birlikteliği'nin çağrısıyla "Yurttaş Sesleniyor, Haklarımızı Alacağız" mitingi için Tandoğan Meydanı'nı doldurdu. Çok sayıda sivil toplum örgütü, dernek, sendika ve siyasi parti temsilcilerinin katıldığı mitingde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan da yer aldı.

"Vatandaş hakkına sahip çıkıyor"

Mitinge ilişkin konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Vatandaş hakkına sahip çıkıyor. Yoğun bir katılım var böyle bir havada. Umarım duyarlar" dedi.

"Kendi belediyelerimizde maaşları 30 bin lira ve üzerinde başlatacağız"

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ise "Biliyorsunuz asgari ücrette halkımızın beklediği bir rakam ortaya çıkmadı. Bu da artık mutfak yanıyor meselesini de yine gündeme getirdi Genel Başkanımız. Bugün de burada on binlerce kişinin katılımıyla çok coşkulu bir miting yapıldı. Asgari ücreti biz 30 bin liranın altında kabul etmiyoruz. Kendi belediyelerimizde maaşları 30 bin lira ve üzerinde başlatacağız" ifadelerini kullandı.