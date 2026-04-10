Ankara'da Zirai Don Riski Uyarısı

ANKARA Valiliği, il genelinde hafif, yer yer orta kuvvette zirai don riski bulunduğunu belirterek, üreticileri tedbirli olmaları yönünde uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre; cuma gece saatlerinden pazartesi sabah saatlerine kadar, Ankara il genelinde hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don riski bulunmaktadır. Özellikle gece ve sabah saatlerinde etkili olması beklenen zirai don tehlikesine karşı başta üretici, çiftçiler ve vatandaşların kendi bulundukları bölge için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı güncel sıcaklık tahminlerini takip ederek, dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.