İlçe Belediye Başkanlarından Vali Canbolat'a Ziyaret

(ANKARA) - Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Kızılkaya ve Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak, Ankara Valisi Yakup Canbolat'ı ziyaret etti.

Ankara Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, belediye başkanlarının Vali Canbolat'a hayırlı olsun dileklerini ilettiği belirtildi.

Açıklamada, ziyaretleri ve hayırlı olsun dilekleri dolayısıyla belediye başkanlarına teşekkür edildi.