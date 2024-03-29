Başkente içme ve kullanma suyu sağlayan barajların, toplam doluluk oranının yüzde 47,79, aktif doluluk oranının ise yüzde 40,72 olarak ölçüldüğü bildirildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "24 Mart'taki ölçümlere göre barajlardaki toplam su miktarının 757 milyon 648 bin metreküp, aktif kullanılabilir su miktarının ise 568 milyon 691 bin metreküp olarak göründüğü" belirtildi.
Kente içme ve kullanma suyu sağlanan 1 milyar 585 milyon 393 bin metreküp hacmine sahip barajlarda toplam doluluk oranının yüzde 47,79, aktif doluluk oranının ise yüzde 40,72 olarak belirlendiği duyuruldu.
ASKİ'nin 2 milyon 587 bin 583 abonesine, 24 Mart'ta 1 milyon 482 bin 826 metre küp su verdiği ifade edilen açıklamada, aynı gün barajlara gelen su miktarının 2 milyon 128 bin 172 metreküp olduğu bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, günlük kişi başı tüketilen su miktarının ortalama 200 litre civarında olduğu, yaz aylarında havanın ısınmasıyla kullanılan kişi başı su miktarının arttığı vurgulandı.
"Suyu tasarruflu kullanalım"
ASKİ yetkilileri, su kaynağının tüm dünyada olduğu gibi Ankara'da da sınırlı olduğuna işaret ederek, "Suyu tasarruflu kullanalım" çağrısını bulundu.
Barajlardaki su miktarı ve tüketim göz önünde bulundurulduğunda yakın dönemde Ankara'yı bekleyen bir su sıkıntısından söz edilemeyeceğini belirten yetkililer, "Ancak Ankara içme suyu kaynakları için hayati öneme sahip mart ve nisan ayı yağışlarının beklenen seviyelerden daha düşük olması durumunda, zamanla su baskısının hissedilebileceği düşünülüyor." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Ankara'daki Barajların Doluluk Oranı Açıklandı - Son Dakika
Trabzon'un Hayrat ilçesinde meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçilerden Dinçer Uzunosmanoğlu'nun cenazesi Bahçecik Belde Camisi'nde düzenlenen törenle toprağa verildi. Olayda hayatını kaybeden diğer işçilerin cenazeleri ise dün defnedilmişti.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin etkilediği Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tamamlanan köy evlerinin depremzede hak sahiplerine teslimi sürüyor. Kırsal Naimler ve Mestihüyük mahallerinde inşaatı tamamlanan 11 köy evi oturuma hazır hale getirildi. Kaymakam İsmail Alsancak, Nurdağı Belediye Başkan Vekili Yakup Bahar, Gaziantep Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hakan Şimşek ve AFAD İl Müdürü Mahmut Coşkun, bir araya geldiği hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti.
Erzurum'da bahar mevsimi yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Meteoroloji raporlarına göre önümüzdeki hafta sıcaklıklar eksi derecelerden 25 dereceye kadar çıkacak. Erzurum çevresinde parçalı bulutlu bir hava beklenirken, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağmur görülecek. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesi de yaşanacak. Vatandaşlar ve yetkililer çığ tehlikesine karşı dikkatli olmalı.
Başakşehir'de bir sitede Eros isimli kediyi dakikalarca tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan hakkında verilen karara Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtirazda, sanık hakkında verilen kararın bozulması ve sanığın tutuklanmasına yönelik karar verilmesi talep edildi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir otomobilin çocuğa çarpma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza sonucunda çocuk metrelerce sürüklendi ancak hayati tehlikesi bulunmamaktadır.
Hatay'ın Defne ilçesinde, Fevzi M'ye ait bir evin bahçesinde yapılan elektrik altyapısı çalışması sırasında lahit bulundu. Durum jandarmaya bildirildi ve lahit, Hatay Müze Müdürlüğüne incelenmek üzere götürüldü.
Elazığ'da bir kişi, bagaja sığmayan buzdolabını otomobilin arka koltuğunda ve kapı açık halde taşıdı. Trafik güvenliği tehlikeye atıldı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Eşref Bitlis Parkı ve çevresinde vatandaşlara rahatsızlık veren 33 kişiye 'Çevreye rahatsızlık vermekten' 32 bin 241 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 26 araca da toplam 78 bin 894 TL trafik cezası kesildi. Toplamda 111 bin 135 TL para cezası uygulandı.
Kayseri'de sentetik uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan kadın sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanığa yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartı da getirdi.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde meydana gelen olayda, silahlı ve kar maskeli soyguncular tarafından etkisiz hale getirilen kuyumcu gasp edildi. Soygunu gören bir esnaf, komşusunun ellerinin ve ayaklarının plastik kelepçeyle bağlandığını söyledi. Soygunun ardından kaçan soyguncular ve onlara yardım eden bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Mağdur kuyumcunun sağlık durumu iyi olduğu ve çalınan eşyalarının teslim edildiği belirtildi.
CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Mansur Yavaş'a yönelik sözlerini talihsiz ve nezaket sınırlarını zorlayan bir açıklama olarak değerlendirdi. Erkol, CHP'de tahakküm ve kölelik ilişkisi olmadığını vurguladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?