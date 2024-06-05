Ankara'daki Barajların Doluluk Oranı Yüzde 40,72 - Son Dakika
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Ankara'daki Barajların Doluluk Oranı Yüzde 40,72

Ankara\'daki Barajların Doluluk Oranı Yüzde 40,72

Ankara'da bulunan barajların aktif doluluk oranı yüzde 40,72 olarak ölçüldü. Barajlardaki toplam su miktarı 757 milyon 520 bin metreküp olarak kaydedildi. Kentte kişi başı günlük ortalama su tüketimi 237 litre olarak belirlendi. ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, su kaynaklarının sınırlı olduğunu ve tasarruflu su kullanımının önemine vurgu yaptı.

05.06.2024 12:11
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Başkente içme ve kullanma suyu sağlayan barajların aktif doluluk oranının yüzde 40,72 olarak ölçüldüğü bildirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2 Haziran'daki ölçümlere göre barajlardaki toplam su miktarının 757 milyon 520 bin metreküp olarak kaydedildiği belirtildi.

Barajların doluluklarının geçen yıla göre 50 milyon 850 bin metreküp daha fazla olduğu ifade edilen açıklamada, kente içme ve kullanma suyu sağlanan 10 barajdaki toplam doluluk oranının yüzde 47,78, aktif doluluk oranının ise yüzde 40,72 olarak belirlendiği kaydedildi.

ASKİ'nin 2 milyon 595 bin 323 abonesine 2 Haziran'da 1 milyon 576 bin 141 metreküp su verdiği aktarılan açıklamada, kentte kişi başı günlük ortalama 237 litre su tüketildiği anlatıldı.

Tasarruf çağrısı

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay da dünya genelinde olduğu gibi Ankara'da da su kaynaklarının sınırlı olduğunu anımsattı.

Tasarruflu su kullanımının önemine işaret eden Akçay, şunları kaydetti:

"Yaz aylarına girdik. Özellikle çevre ilçelerde yaz aylarında arazi, bağ, bahçe sulanması sebebiyle üst kotlarda su sıkıntısı yaşanıyor. Bunun önüne geçmek için de vatandaşlarımızdan suyumuzu tasarruflu kullanmalarını rica ediyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara'daki Barajların Doluluk Oranı Yüzde 40,72 - Son Dakika

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