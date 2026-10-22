Ankara'daki BM panelinde Türkiye'nin COP31 ev sahipliği ve çok taraflılık vurgulandı

Birleşmiş Milletlerin (BM) 81'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da gerçekleştirilen etkinlikte "81 Yaşındaki BM: COP31 Yolunda İnsanlar ve Gezegen İçin Çok Taraflılık" paneli düzenlendi.

Başkentte bir otelde düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını BM Türkiye Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi yaptı.

Ahonsi, BM'nin 81 yıl önce savaşın yarattığı yıkımın ardından olağanüstü bir vaatle ortaya çıktığını vurgulayarak, bu vaadin toplumsal ilerlemeyi ileriye taşımayı ve savaşsızlık idealini içerdiğini belirtti.

"Bu yıl dönümünü son derece zorlu bir dönemde kutluyoruz. Çatışmalar toplulukları yıkıma uğratıyor. Eşitsizlik fırsatları daraltıyor." ifadesini kullanan Ahonsi, uluslararası kurumlara olan güvenin baskı altında olduğuna işaret etti.

Ahonsi, uluslararası işbirliği vaadiyle insanların tecrübe ettikleri arasındaki mesafeye dikkati çekerek, "Güvenilirliğimiz bu mesafeyi kapatmamıza bağlıdır. BM daha etkili hesap verebilir ve duyarlı olmaya devam etmelidir." dedi.

Birkaç hafta içinde Antalya'da BM İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP31) düzenleneceğini anımsatan Ahonsi, iklim değişikliğinin çok taraflılığın gerekliliğini gözler önüne serdiğini, her ülkenin bu konuda söz hakkı sahibi olması gerektiğini vurguladı.

Ahonsi, sanatçı Serkan Şerefhanoğlu'nun atık malzemelerden oluşturduğu sanat eserini göstererek Şerefhanoğlu'nu BM Türkiye Sanat ve Sürdürülebilir Kalkınma Savunucusu olarak takdim etti.

Şerefhanoğlu, yaptığı teşekkür konuşmasının ardından, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci ve diğer davetlilerle atık parçalarla bir sanat eseri üretti.

İklim değişikliği kararlarının uygulamaya geçirilmesi

Etkinlik kapsamında BM Kadın Türkiye Direktörü Maryse Guimond moderatörlüğünde düzenlenen "81 Yaşındaki BM: COP31 Yolunda İnsanlar ve Gezegen İçin Çok Taraflılık" paneline Bakan Yardımcısı Ekinci'nin yanı sıra Mukim Koordinatör Ahonsi ve Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Sally-Anne Vincent katıldı.

Ekinci, politik belirsizliklerin olduğu bir dönemde Türkiye'nin COP31'in ev sahipliğini Avustralya ile işbirliği halinde üstlendiğini belirterek, çok taraflılığın bir yansımasını ortaya koyduklarını söyledi.

Çok farklı bölgelerden iki ülkenin uluslararası bir yapıda bir araya geliyor olmasının önemine değinen Ekinci, "Türkiye olarak biz BM'yi uluslararası sistemin omurgası şeklinde görüyoruz." dedi.

Ekinci, BM'yi karmaşık sorunlar karşısında güçlendirecek her türlü desteğe hazır olduklarını bildirdi.

Her ülkenin iklim değişikliğinden etkilendiğini belirten Ekinci, çok taraflılığın önemini vurguladı.

Ekinci, uluslararası toplumun iklim değişikliği konusundaki kararların uygulamaya dökülmesini beklediğine işaret ederek, COP31'in buna katkı sunmasını istediklerinin altını çizdi.

Çok taraflılık ve işbirliği vurgusu

Ahonsi de BM kurulduğunda dünyanın bugün olduğundan çok daha farklı bir yer olduğunu söyleyerek, BM'nin yeniden bir mühendislik çalışmasına tabi tutularak daha etkin hale getirilmesinin önemine değindi.

COP31'e giden yolda farklı gruplarla yoğun istişarelerde bulunarak konferansın toplumun bütününe uygun şekilde düzenlenmesi için çalıştıklarından bahseden Ahonsi, üye ülkelerin katkısı olmadan başarılı olamayacaklarını ve eşgüdüm sağlanması gerektiğini anlattı.

Vincent da Türkiye ile Avustralya'nın COP31 bağlamındaki ortaklığından övgüyle bahsederek, ilişkileri derinleştirdiklerini ve farklı perspektifleri bir araya getirdiklerini belirtti.

Bu ortaklığın gelecekteki konferanslar için ders niteliğinde olabileceğini vurgulayan Vincent, Türkiye'nin COP31'i uygulama odaklı bir zirve olarak hazırlamasını desteklediklerini kaydetti.