Ankara'daki büyükelçilikler Cumhuriyet'in 103'üncü yılını X paylaşımlarıyla kutladı

Türkiye'deki yabancı misyon temsilcilikleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajları yayımladı.

Temsilcilikler, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği "Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun", Kanada'nın Ankara Büyükelçiliği ise "29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Anıtkabir'deki akçaağaçlarla kök salan Kanada-Türkiye dostluğu, güçlenen ortaklığımızla büyüyor. Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' vizyonuyla, barış ve refah dolu bir geleceğe birlikte" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu açıklamasında, "Cesaret, fedakarlık ve umutla kurulan Türkiye Cumhuriyeti bugün 103 yaşında. Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyor, bu özel günü Türkiye ile birlikte kutluyoruz." ifadelerine yer verdi.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği Türkiye Cumhuriyeti'nin 103'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı. İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği "Dost Türk halkının 29 Ekim Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü kutlarız.", Türk halkına en içten tebriklerini ileten İrlanda'nın Ankara Büyükelçiliği ise "Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun." paylaşımlarını yaptı.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği de Büyükelçi Tamura Masami'nin "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun." mesajını paylaşırken, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, "Bu anlamlı gün vesilesiyle dost Türk halkına barış, huzur ve refah diliyoruz. Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun." paylaşımında bulundu.

Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, "Atatürk'ün önderliğinde 1923'te ilan edilen Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. yılını kutluyor, barış, refah ve aydınlık bir gelecek diliyoruz. Polonya ile Türkiye arasındaki köklü dostluk ve işbirliğinin güçlenmesini temenni ediyoruz." değerlendirmesine yer verdi.

Guatemala'nın Ankara Büyükelçiliği de "Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümünde Türkiye'ye ve Türk halkına en içten tebriklerimizi sunar, bu vesileyle iki milleti birbirine bağlayan dostluk ve işbirliğine olan bağlılığımızı bir kez daha teyit ederiz." paylaşımında bulundu.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği de "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Katar'ın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada ise Katar'ın Ankara Büyükelçisi Faisal Abdulla Al-Henzab, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle kardeş Türkiye Cumhuriyeti hükümetine ve halkına en içten tebriklerini ve iyi dileklerini sundu.

Türkiye'nin ilerleme ve kalkınma yolunda başarılarını sürdürmesini, kardeş Türk halkının refah, huzur ve istikrar içerisinde daha nice güzel yıllar yaşamasını temenni eden Al-Henzab, "Bu anlamlı milli bayram, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde önemli bir dönüm noktasını teşkil etmekte, ulusal kimliğe ve tarihi mirasa duyulan gururu, aynı zamanda daha büyük başarılar ve ilerlemelerle dolu bir geleceğe yönelik umut ve beklentileri simgelemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Al-Henzab, bu vesileyle Katar ile Türkiye'yi bir araya getiren köklü kardeşlik ilişkilerinin ve stratejik ortaklığın derinliğini, ayrıca çeşitli alanlarda sürekli gelişen işbirliğini vurgulayarak, iki ülke liderliğinin, kardeş halkların ortak beklentilerini karşılamak ve müşterek çıkarlara hizmet etmek amacıyla ikili işbirliğini güçlendirme ve daha ileriye taşıma yönündeki kararlılığının, bu ilişkilerin temel dayanağını oluşturduğunu bildirdi.

İran'ın Ankara Büyükelçiliği de "Kardeş ve komşu Türkiye Cumhuriyeti'nin halkını ve hükümetini Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle içtenlikle tebrik eder. İki ulus arasında daha güçlü bir işbirliğiyle kalıcı dostluk ve kardeşlik bağlarının devamını temenni ediyoruz." mesajını paylaştı.

Birleşmiş Milletler Türkiye Ofisi de "Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Türkiye Cumhuriyeti'nin 103'üncü yılında Birleşmiş Milletler, sağlıklı bir gezegende sürdürülebilir bir gelecek için Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte çalışmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Sally-Anne Vincent, Türk hükümeti ve halkına en içten dileklerini sunarak, Avustralya ile Türkiye arasındaki köklü dostluğu bir kez daha vurguladığını kaydetti.

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg da Türkiye'nin bugün 103. kuruluş yıl dönümünü kutladığını belirterek, "Mustafa Kemal Atatürk, 1923 yılında modern Türkiye'nin temelini atmış ve ülkenin rotasını Avrupa'ya doğru çizmiştir. O günden bu yana ortaklarımızı ekonomi, güvenlik ve toplumsal alanlarda sürekli olarak derinleştirdik. Bu yolda ilerlemeye devam etmek istiyoruz. Sizi ve yakınlarınıza güzel bir bayram dilerim." değerlendirmesinde bulundu.