Ankara'daki düğün konvoyunda trafik güvenliğini tehlikeye atan 3 sürücü gözaltına alındı - Son Dakika
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Ankara'daki düğün konvoyunda trafik güvenliğini tehlikeye atan 3 sürücü gözaltına alındı

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Ankara Keçiören'deki düğün konvoyunda makas atan ve drift yapan 3 sürücü gözaltına alındı. Şüphelilere 149 bin 510 lira ceza kesilirken, bir sürücünün ehliyetine 60 gün el konuldu ve adliyeye sevk edilecekler.

Başkentteki düğün konvoyunda trafik güvenliğini tehlikeye attığı belirlenen 3 sürücü gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Keçiören Protokol Yolu'ndaki düğün konvoyunda makas atan ve trafiği tehlikeye sokan araç sürücülerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Keçiören Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya hesaplarında yayımlanan konvoy görüntülerinin incelenmesi üzerine sürücüler B.Y, B.K. ve N.K'yi gözaltına aldı.

Şüpheli sürücülere 149 bin 510 lira idari para cezası uygulandı.

Aracının muayenesi olnmayan ve konvoyda drift attığı tespit edilen 1 sürücünün ehliyetine 60 gün el konuldu.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından "trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokma" suçlamasıyla adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: AA

Güvenlik, Ankara, Trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'daki düğün konvoyunda trafik güvenliğini tehlikeye atan 3 sürücü gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'daki düğün konvoyunda trafik güvenliğini tehlikeye atan 3 sürücü gözaltına alındı - Son Dakika
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