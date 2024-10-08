Ankara'daki İnşaat Kazası Davası Ertelendi - Son Dakika
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Ankara'daki İnşaat Kazası Davası Ertelendi

İki mühendislik öğrencisinin ölümüne yol açan davanın duruşması, reddi hakim talebi nedeniyle ertelendi.

08.10.2024 12:46
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Ankara'da 2 yıl önce Merkez Ankara inşaatında perde kalıpların şiddetli fırtına ve sağanak nedeniyle devrilmesi sonucu staj yapan 2 mühendislik öğrencisinin ölmesi, 1 stajyerin yaralanmasına ilişkin 5 sanığın yargılandığı dava, müşteki avukatının "reddi hakim" talebi nedeniyle ertelendi.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar, taraf avukatları, müştekiler ve olayda hayatını kaybedenlerin arkadaşları katıldı.

Mahkeme Heyeti Başkanı, müşteki avukatı Murat Yıldız'ın reddi hakim talebini içerir dilekçesini dosyaya sunduğunu bildirdi.

Talebe ilişkin kesin kararın verilmesi için dosyanın Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine hükmeden mahkeme, ayrıca avukat Yıldız hakkında itiraz dilekçesindeki mahkeme heyetine yönelik ithamları nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Dava, 21 Ocak'a ertelendi.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 15 Ağustos 2022'de Yenimahalle ilçesi Hipodrom Caddesi'nde bulunan Merkez Ankara inşaatında saat 16.15 sıralarında çıkan rüzgar nedeniyle zemine sabitlenmemiş perde kalıpların devrilmesi sonucu, stajyerler Taha Öztürk'ün olay yerinde, Emre Çetin'in ise tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği, Ege Kıratlı'nın ise olaydan yaralı kurtulduğu belirtiliyor.

İddianamede, sanıklar firmanın proje müdürü Sinan Kar, taşeron firmanın işveren vekili İnan Yücel ile aynı firmada ustabaşı olarak çalışan Bayram Yüksel'in birinci derece, inşaat mühendisi Alpcan Ergüven'in ikinci derece, iş güvenliği uzmanı Emrah Akyol'un ise üçüncü derece kusurlu oldukları kaydediliyor.

Stajyerlere olayın yaşandığı gün bir saatlik iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildiği ancak bunun yeterli olmadığı aktarılan iddianamede, olaydan önce Ankara Valiliğince şiddetli yağış ve rüzgar uyarısı yapıldığı, buna rağmen stajlarının ilk gününde tehlikeli alanda başlarında sorumlu olmadan bulunmamaları gereken stajyerler Öztürk, Kıratlı ve Çetin'in, sanıkların izni dahilinde, olayın meydana geldiği kata çıktıkları anlatılıyor.

İddianamede, stajyerlerin olayın yaşandığı firmanın çalışma sahası olan ve tehlikeli alan anlamına gelen "kırmızı alan" katına çıktıları ancak sanıkların bu alanda gerekli önlemleri almadığı vurgulanarak, sanıklar hakkında Öztürk ve Çetin'in ölümüne, Kıratlı'nın ise yaralanmasına neden olmak suretiyle "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis talep ediliyor.

Kaynak: AA

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