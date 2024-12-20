Ankara\'daki Kaza Sonrası İki Genç Arkadaşın Cenazesi Toprağa Verildi

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Ankara'daki kazada hayatını kaybeden Atakan Ekinci (22) ile Taner Doğan'ın (23) cenazeleri, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından aileleri tarafından teslim alındı. İki arkadaş için Ortaköy Mezarlık Camisi'nde cenaze düzenlendi. Cenazeye, Ekinci ve Doğan'ın aileleri ile arkadaşları katıldı. Ekinci ve Doğan'ın yakınları, tabutlara sarılarak gözyaşı döktü. Ekinci ve Doğan'ın cenazeleri, kılınan cenaze namazının ardından Ortaköy Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Öte yandan iki arkadaşın kaza öncesi araçta seyir halindeyken cep telefonu kamerasıyla çektikleri videoyu sosyal medyada paylaştıkları ortaya çıktı. Ekinci ve Doğan'a çarpan otomobilin sürücüsünün de hastanedeki tedavisi sürüyor.

Haber-Kamera Umutcan ÖREN-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ ANKARA,