Ankara'daki NATO karşıtı eylemde gözaltılar serbest bırakıldı

(ANKARA) - Ankara'da 7 Temmuz'da Kurtuluş Parkı ve Dikmen Caddesi'ndeki NATO karşıtı eylemde gözaltına alınanların tümü, savcılıkça serbest bırakıldı.

NATO Zirvesi'ne karşı 7 Temmuz'da Türkiye İşçi Partisi (TİP), Devrim Partisi, Emek Partisi (EMEP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Halkevleri ve Öğrenci Kolektifleri'nin Kurtuluş Parkı ve Dikmen Caddesi'nde gerçekleştirdiği eylemlerde yaklaşık 80 kişi gözaltına alınmıştı.

Gazaltına alınanlar, Emniyet'teki gözaltı işlemlerinin ardından, bu sabah Ankara Adliyesi'ne sevk edildiler. Edinilen bilgiye göre, savcılıkça 78 kişi serbest bırakıldı, 1 kişi ise sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimliğe sevk edilen kişinin, başka bir dosyadan hakkında yakalama kararı bulunduğu gerekçesiyle TEM'e götürüldüğü bildirildi.