Ankara'da Emniyet Yediemin Otoparkı'ndaki Yangında İlk Belirlemelere Göre 6 Tır Zarar Gördü

07.01.2026 17:50  Güncelleme: 20:52
Ankara Gazi Mahallesi'nde bulunan Emniyet Yediemin Otoparkı'nda çıkan yangında 6 tır zarar gördü. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi ise henüz bilinmiyor.

(ANKARA) - Ankara Gazi Mahallesi'ndeki Emniyet Yediemin Otoparkı'nda çıkan yangında, ilk belirlemelere göre park halindeki 6 tır zarar gördü. Yangın, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yenimahalle ilçesi Gazi Mahallesi Ankara Bulvarı üzerindeki, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne ait Yediemin Otoparkı'nda, bir araç, henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. Araçta çıkan yangın, otoparkta bulunan tırlara sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin, 3 arazöz, 7 tanker ve 1 köpük kulesi ile müdahale ettiği yangın söndürüldü, yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

İlk belirlemelere göre, otoparktaki 6 tır yangında zarar gördü. Yanan tırlarda alkol bulunduğu iddia edildi.

Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme sürüyor.

Bu arada, Türk Patent ve Marka Kurumu binasının önündeki alanda yer alan otoparktaki soğutma çalışmaları, ANKA Haber Ajansı tarafından dronla görüntülendi.

Kaynak: ANKA

