Ankara\'dan Halk Çerez Atıştırmalıkları

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Halk Ekmek Fabrikasının günlük çıkan ve üretim esnasında fazla kızarmış, bıçak açmamış, şekil bozukluğu olan ekmeklerden ürettiği "Halk Çerez" isimli atıştırmalıklar, Ankara Halk Ekmek büfelerinde satışa sunulacak.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, Ankara Halk Ekmek Fabrikasının şekli bozuk ya da az pişmiş ekmeklerden ürettiği doğal içerikli "Halk Çerez"leri, yeni uygulama ile 420 ekmek büfesinden satın alınabilecek.

Ekstrüzyon yöntemiyle fire ekmeklerden üretilen 6 çeşit çerez ile 4 çeşit atıştırmalık grissiniler, yağda kızarmadan üretiliyor. Atıştırmalıklarla hem obezitenin hem de ekmek israfının önlenmesi amaçlanıyor.