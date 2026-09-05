Ankara düğün konvoyunda drift atan 3 sürücüye 149 bin TL ceza kesildi, araçlar menedildi - Son Dakika
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Ankara düğün konvoyunda drift atan 3 sürücüye 149 bin TL ceza kesildi, araçlar menedildi

Ankara düğün konvoyunda drift atan 3 sürücüye 149 bin TL ceza kesildi, araçlar menedildi
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Ankara Keçiören'de düğün konvoyunda drift ve makas atarak trafiği tehlikeye düşüren 3 sürücü yakalandı. Sürücülere toplam 149 bin TL idari para cezası uygulanırken, araçları trafikten menedildi ve drift atan sürücünün ehliyetine 60 gün el konuldu.

ANKARA'da düğün konvoyunda araçlarıyla drift ve makas atarak, trafiği tehlikeye düşüren 3 sürücüye, toplam 149 bin lira idari ceza uygulandı, araçlar trafikten menedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sanal medyada yapılan 'Düğün konvoyunda makas atan ve trafikte tehlike yaratan araçlar' paylaşımı üzerine harekete geçti. Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü görev sahasında meydana geldiği belirlenen olaydaki, 3 araç ve sürücüleri tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin başlatılan soruşturmada B.Y., B.K. ve N.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Araçlar trafikten menedilerek otoparka çekilirken, sürücülere 'drift atmak, muayenesi olmayan araçla trafiğe çıkmak, saygısızca araç sürerek, trafik düzeni ve güvenliğini tehlikeye sokmaktan' toplam 149 bin TL idari para cezası uygulandı. Drift atan sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara düğün konvoyunda drift atan 3 sürücüye 149 bin TL ceza kesildi, araçlar menedildi - Son Dakika

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