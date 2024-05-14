Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı ve görevliler hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı ve görevliler hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı ve görevliler hakkında soruşturma başlatıldı

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik iddialarda adı geçen Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner ve yardımcısı Şevket Demircan ile gizli tanık Serdar Sertçelik'in 'Ufuk komiser' adıyla açıkladığı personelin evleri arandı.

14.05.2024 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik iddialarda adı geçen ve görevden uzaklaştırılan ve haklarında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen soruşturma başlatılan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner ve yardımcısı Şevket Demircan ile gizli tanık Serdar Sertçelik'in "Ufuk komiser" adıyla açıkladığı personelin evleri arandı.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 61 sanığın yargılandığı dava kapsamında, suç örgütüne yönelik iddialarda adı geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün 3 kamu kamu görevlisi hakkında geçtiğimiz günlerde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen soruşturma başlatıldı. Görevden uzaklaştırılan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner ve yardımcısı Şevket Demircan ile gizli tanık Serdar Sertçelik'in "Ufuk komiser" adıyla açıkladığı personelin evinde savcılık talimatıyla arama yapıldı.

YURT DIŞINA KAÇAN GİZLİ TANIK SERDAR SERTÇELİK NE DEMİŞTİ?

Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün iki numaralı ismi olduğu iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra M7U koduyla gizli tanık olan, elektronik kelepçeli olmasına rağmen Ece Ronay ile birlikte gittiği bir restoranda silahla yaralanan Serdar Sertçelik, yurt dışına kaçmıştı. Sertçelik iddialarında "Bir şekilde zaten gizli tanık yaratacaklar bu belli. Ben de kabul ettim. Kendimi ve ailemi kurtarabilmek için, benim ve abimin üzerine yıkılacak dosyaları engelleyebilmek için. Daha sonrasında bu ifadeyi kendileri isim isim 'Bu ismi koyalım mı? Koyalım. Bu olay böyle olmuş mudur? Olmuştur.' diye beni baskılarla tehditlerle hiçbir şekilde irademin altında olmayarak 19 sayfalık gizli tanık ifadesi oluşturdular." ifadelerini kullandı.

"SADIK SOYLU, BEKİR BOZDAĞ, ABDULHAMİT GÜL..."

"Bütün o giren isimler ilk ifadede. Benim bir sonraki ifadede söyleyeceğim isimleri duyduğunuzda herkes şaşıracak" diyen Sertçelik, "Serdar, Bekir Bozdağ, Mücahit Aslan, Abdülhamit Gül, Fahrettin Koca, Sadık Soylu... bu isimlerle ilgili bir şablon oluşturulacak. Bunlarla da oturup karşılıklı konuşacağız. Gizli tanık ifadene bunları da ekleyeceksin.' denildi. Bu şahıslar eklendiğinde ben nasıl kendimi kurtarabilirim. Bu şahısların isimlerini ben kullandığımda, AK Parti'nin gücü altında nasıl bunları yapabilirim diye anlamaya çalışıyorum. Ortada bir savaş var çünkü kendi içerilerinde. Ne olduğunu anlayamıyorum." ifadelerini kullandı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü üzerinden AKP'ye darbe yapıldığı iddiasında bulundu.

SERTÇELİK SES KAYDI YAYIMLADI

Serçelik'in iddialarında gündeme getirdiği ve kendisini Süleyman Soylu ve Hasan Doğan'a karşı komplo kurmaya teşvik eden Ankara Emniyeti'nden olduğu iddia edilen bir isimle yaptığı görüşmenin kaydını Youtube üzerinden yayımladı.

Sertçelik, "Ankara Emniyet Müdürlüğü AKP'ye darbe yapıyor" iddiasını ileri sürmüş, "Yarın yapacağım paylaşımlarla tüm söylediklerimi ispat edeceğim" ifadesini kullanmıştı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nden Şevket Demircan ile Serdar Sertçelik arasında geçen konuşma ise şu şekilde:

"Serdar Sertçelik: Orada da karşıda Mücahit Aslan var. Bu tarafta Bekir Bozdağ var. Şimdi Mücahit Aslan reise çok yakın. Şimdi ben bunu söylediğimde ben iyice kötüye gitmeyeyim müdürüm.

Şevket Demircan: Bu iki. İki konu ile ilgili söylüyorum, iki konuyla ilgili görüşeceğim ben. Gerek yok istersen sana söyleyeyim. Söylemeyeceğine söyleyeceğim. Açık ve net söyleyeyim. Bekir Bozdağ ile ilgili bir şey demiyorum. Muhtemelen söyle derler. O ayrı bir konu. Ama bu diğer konuyla ilgili tabi bakmak lazım."

Kaynak: ANKA

Serdar Sertçelik, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı ve görevliler hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:16 Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
14:09 CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
13:15 Fidan’dan Hamas için “Terör örgütü“ ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt Fidan'dan Hamas için "Terör örgütü" ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt
15:04 Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL’yi üzerine geçirmiş Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun! Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL'yi üzerine geçirmiş
14:57 2024-2025 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemi belli oldu 2024-2025 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemi belli oldu
14:14 Ahmet San’dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar Ahmet San'dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar
14:00 Solhan’da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor Solhan'da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor
13:37 Hastanede akılalmaz olay Vefat haberini alınca şifreli kapıyı zorla açıp yoğun bakıma daldılar Hastanede akılalmaz olay! Vefat haberini alınca şifreli kapıyı zorla açıp yoğun bakıma daldılar
13:31 Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakla yaraladı Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakla yaraladı
13:15 Mourinho müjdesi veren Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman’ı da unutmadı Mourinho müjdesi veren Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman'ı da unutmadı
13:01 Giresun’da açık alanda alkol kullanımı valilik tarafından yasaklandı Giresun'da açık alanda alkol kullanımı valilik tarafından yasaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 15:36:36. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı ve görevliler hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement