Ankara Emniyet Müdürlüğü OYAK 65. Yıl Koşusu için bazı yolları trafiğe kapatacak - Son Dakika
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Ankara Emniyet Müdürlüğü OYAK 65. Yıl Koşusu için bazı yolları trafiğe kapatacak

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Ankara Emniyet Müdürlüğü, yarın 09.00'da başlayacak OYAK 65. Yıl Ankara Koşusu nedeniyle bazı yolların sabah 07.30'dan itibaren araç trafiğine kapatılacağını açıkladı. Kapatma, Gazi Mustafa Kemal, Celal Bayar, Kazım Karabekir ve Dögol çevresindeki güzergahları etkileyecek.

Ankara'da yarın düzenlenecek OYAK 65. Yıl Ankara Koşusu dolayısıyla bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın 09.00'da başlayacak OYAK 65. Yıl Ankara Koşusu dolayısıyla sabah saat 07.30'dan itibaren bazı yollar araç trafiğine kapalı tutulacak.

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nın Demirtepe Köprü Altı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü çift yönlü, Celal Bayar Bulvarı'ndan Anadolu Meydanı istikametine iniş yan varyantlarının tamamı, Kazım Karabekir Caddesi'nin Ulaştırma Kavşak ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü çift yönlü, Dögol Caddesi'nin, Beşevler Kavşak ile Anadolu Meydanı arasında kalan kısmı çift yönlü, Gazeteci Yazar Muammer Yaşar Bostancı Caddesi'nin Mevlana Bulvarı ile Beşevler Kavşak arasında kalan kısmı çift yönlü, Mevlana Bulvarı'ndan Gazeteci Yazar Muammer Yaşar Bostancı Caddesi istikametine iniş yan varyantlarının tamamı araç trafiğine kapalı olacak.

Öte yandan Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nin, İnönü Bulvarı ile Beşevler Kavşak arasında kalan bölümü çift yönlü, Akdeniz Caddesi'nin, Aşkabat Caddesi ile Gençlik Caddesi arasında kalan bölümü çift yönlü, Gençlik Caddesi'nin, Necatibey Caddesi ile Anıt Caddesi arasında kalan bölümü çift yönlü, Anıt Caddesi'nin tamamı da çift yönlü ve belirtilen yollara bağlanan tüm caddeler, sokaklar, varyantlar çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

Kaynak: AA
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