Ankara Emniyet Müdürlüğü, YSK önünde protesto için güvenlik önlemleri aldı

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"Dişe diş, kana kan! Ben ya da başka birisi onu yaşatmaz"

Ankara Emniyet Müdürlüğü, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılımıyla Hatay'da sonuçlar kesinleşmeden AKP'nin adayına mazbata verilmesini protesto için YSK önünde yapacağı basın açıklaması öncesinde Sıhhiye'de güvenlik önlemleri almaya başladı.

YSK'nin binasının da bulunduğu Sıhhiye'deki parkın etrafı bariyerler ile kapatıldı. Resmi ve sivil çok sayıda emniyet görevlisi, bölgede sabah saatlerinden itibaren görev yapmaya başladı.