Ankara Esenboğa Havalimanı\'nda Havacılık Güvenliği Günü Etkinliği Düzenlendi

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Ankara Esenboğa Havalimanı'nda 1 Mart Havacılık Güvenliği Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Güvenlik-İş Sendikasından yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜRK-İŞ'e bağlı Güvenlik-İş Sendikası ve Havalimanları Güvenlik Memurları Derneği (SİHAGÜVDER) işbirliğinde düzenlenen etkinlikte, havalimanlarında çalışan özel güvenlik görevlilerinin yaptığı işin önemi vurgulandı.

Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, etkinlikte, havacılık güvenliğinde önemli rol oynayan özel güvenlik görevlilerini fedakarca yürüttüğü görevlerinden dolayı takdir etmek ve yürüttükleri bu görevin önemine dikkati çekmek amacıyla etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Türkiye'de 356 bin aktif özel güvenlik görevlisi olduğunu belirten Çağırıcı, havacılık güvenliği alanında görev yapan 20 bin özel güvenlik görevlisinden 4 bininin sendikalarına üye olduğunu bildirdi.

Çağırıcı, "Havalimanlarında görev yapan özel güvenlik görevlileri, sadece hava trafiğinin güvenliğini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda ülke sınırlarımızın korunmasında da kritik bir rol üstleniyorlar. Gece gündüz demeden, her türlü hava koşulunda ve büyük bir sorumlulukla çalışan özel güvenlik görevlileri, havalimanlarının güvenliğini sağlamak için fedakarca çaba harcıyorlar." ifadesini kullandı.

"Uluslararası mevzuata sahip zorlu bir alan"

SİHAGÜVDER Genel Başkanı Cem Uysallı ise havalimanlarında koruma ve güvenlik memurları ile özel güvenlik görevlilerinin 7 gün 24 saat özveriyle görev yaptıklarını kaydetti.

Havacılık güvenliğinin, uluslararası mevzuata sahip zorlu bir alan olduğunu belirten Uysallı, "SİHAGÜVDER olarak, Güvenlik-İş Sendikası ile yaptığımız işbirliği sayesinde, meslektaşlarımızın haklarını korumak ve iyileştirilmiş çalışma koşullarına sahip olmalarını sağlamak için çaba gösteriyoruz. Geçen yıl deprem nedeniyle kutlanamayan 1 Mart Havacılık Güvenliği Günü'nü bu yıl ilk defa resmi olarak kutluyoruz. Bu özel günü, havalimanlarında çalışan tüm özel güvenlik görevlilerinin fedakarlıklarını ve önemli katkılarını hatırlayarak geçirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, etkinlik için hazırlanan pasta, bir özel güvenlik görevlisi tarafından kesildi.

Etkinliğe, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Personel Genel Müdürü Leyla Akıncı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Enes Çakmak, Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkan Yardımcısı Ömer Ayten, Esenboğa Havalimanı Başmüdürü Hamza Demir, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Güvenlik Eğitim Müdürü Ramazan Dursun, Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Kenan Çalışkan, Türk Ulaşım-Sen Genel Başkanı Mustafa Nurullah Albayrak, TAV Esenboğa Güvenlik Koordinatörü Erdal Kaynak ve havalimanlarında çalışan koruma güvenlik memurları ve özel güvenlik görevlileri katıldı.

Daha önce 1 Mart, "Havalimanı Koruma Güvenlik Memurları Günü" adıyla kutlanırken "Havacılık Güvenliği Günü" olarak kutlanması yönünde karar alınmıştı.