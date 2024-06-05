Ankara Etlik Şehir Hastanesinde Engellilere Özel Model Ev Hizmete Sunuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ankara Etlik Şehir Hastanesinde Engellilere Özel Model Ev Hizmete Sunuldu

Ankara Etlik Şehir Hastanesinde Engellilere Özel Model Ev Hizmete Sunuldu

Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde hizmete sunulan Model Ev, tedavi gören engelli bireylerin taburcu olduktan sonra ev yaşamlarını daha rahat ve güvenli şekilde sürdürebilmesine olanak sağlayacak. Model Ev, engelli bireylerin hayata daha sıkı tutunmalarını sağlayacak ve kimseye bağımlı olmadan yaşamalarını amaçlıyor. Model Ev, TSE standartlarına uygun olarak hazırlanan ülkemizdeki ilk proje olma özelliği taşıyor.

05.06.2024 17:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Etlik Şehir Hastanesinde hizmete sunulan "Model Ev", tedavi gören engelli bireylerin taburcu olduktan sonra ev yaşamlarını daha rahat ve güvenli şekilde sürdürebilmesine olanak sağlayacak.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Ergoterapi biriminde faaliyete alınan Model Ev'in açılışı, Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, Etlik Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Bekir Demirtaş, hastane yöneticileri, uzmanlar ve hastaların katılımıyla gerçekleştirildi.

Kurtcebe, açılışta yaptığı konuşmada, projenin kendilerini de çok heyecanlandırdığını ve kısa sürede hayata geçirilmesinden mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Model Ev'in engelli bireylerin, küçük dokunuşlarla hayata daha sıkı tutunmalarını sağlayacağını belirten Kurtcebe, "Kimseye yük olmadan hayatlarını sürdürmeleri amacıyla bu Model Evler çok önemli. İnşallah buradaki hastalarımız, buradaki kazanımlarıyla hayatlarını daha rahat sürdürecekler." dedi.

"TSE standartlarına uygun ülkemizdeki ilk proje"

Koordinatör Başhekim Yardımcısı Demirtaş da konuşmasında, Model Ev ile hastaların, ev ortamlarını kendi yeteneklerine göre düzenleyebilmeleri ve günlük yaşam aktivitelerine tam katılımlarını teşvik etmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Sağlıklı her bireyin bir engelli adayı olduğuna ve Model Ev ile engellilerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmayı hedeflediklerine vurgu yapan Demirtaş, şöyle devam etti:

"Model Evimiz, tüm yaşam alanlarının engelli bireylerin kullanımına uygun olarak hazırlandığı TSE standartlarına uygun ülkemizdeki ilk proje. Bu anlamda gururluyuz ve mutluyuz. Tedavi sürecini tamamlayıp taburcu olacak tüm engelli bireylerin, evlerinde kimseye bağımlı olmadan nasıl yaşayabileceklerini ve isterlerse kendi evlerinde bu sistemi nasıl kuracaklarını 'Model Ev' sayesinde öğretiyoruz. Model Evimizde, bir evde olması gereken tüm yaşam alanları mevcut. Mutfak tezgahında bile yapacağımız belki de 5-10 santimetrelik değişiklikle bir kişiyi başkasına bağımlı olmaktan kurtarabileceğiz."

Açılış töreninde, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekim Vekili Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Yaman ile Ergoterapi Birim Sorumlusu Prof. Dr. Ebru Karaca Umay da birer konuşma yaptı.

Kaynak: AA

Etlik Şehir Hastanesi, Ankara, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Etlik Şehir Hastanesinde Engellilere Özel Model Ev Hizmete Sunuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:16 Borsa ve kriptoya vergi gelecek mi Bakan Şimşek’ten açıklama var Borsa ve kriptoya vergi gelecek mi? Bakan Şimşek'ten açıklama var
17:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’i kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i kabul etti
16:33 Yahudilerden Kudüs’te provokatif bayrak yürüyüşü Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlediler Yahudilerden Kudüs'te provokatif bayrak yürüyüşü! Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediler
16:31 Ak Parti’nin adayına büyük fark atan İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi Ak Parti'nin adayına büyük fark atan İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi
15:00 Belediye başkanının tutuklanması sonrası Hakkari’de ortalık karıştı Belediye başkanının tutuklanması sonrası Hakkari'de ortalık karıştı
18:13 Anlaşma tamam gibi Yaşayan efsane, Beşiktaş’ın başına geçiyor Anlaşma tamam gibi! Yaşayan efsane, Beşiktaş'ın başına geçiyor
17:26 Gelirse yer yerinden oynar Mourinho’nun transfer listesinin başında o yıldız var Gelirse yer yerinden oynar! Mourinho'nun transfer listesinin başında o yıldız var
17:04 Galatasaraylı futbolcu, milli maçta rakibini yumrukladı Galatasaraylı futbolcu, milli maçta rakibini yumrukladı
16:24 Görüşme yapıldı Volkan Demirel sonrası Hatayspor’da Ancelotti sesleri Görüşme yapıldı! Volkan Demirel sonrası Hatayspor'da Ancelotti sesleri
16:04 Zahide Yetiş programında olay Baba, kendisinden büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü Zahide Yetiş programında olay! Baba, kendisinden büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü
15:41 20 yaşındaki Sümeyye’yi hayattan koparan kaza O anların görüntüsü ortaya çıktı 20 yaşındaki Sümeyye'yi hayattan koparan kaza! O anların görüntüsü ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 18:44:55. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara Etlik Şehir Hastanesinde Engellilere Özel Model Ev Hizmete Sunuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement