Ankara Filistin Dayanışma Platformu İsrail\'in saldırısını protesto etti

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Ankara Filistin Dayanışma Platformu, İsrail'in Filistinlilerin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na düzenlediği saldırıyı protesto etti.

Platform üyeleri, Melike Hatun Camisi'nde kılınan akşam namazının ardından cami avlusunda toplandı.

Platformu Sözcüsü Aziz Oğuzhan Karaman, yaptığı basın açıklamasında, İsrail'in dünyanın başına gelmiş olduğu en büyük felaket olduğunu ve durdurulmadığı müddetçe insanlığın geleceğini tehdit ettiğini söyledi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana yaptıklarının soykırımı aştığını dile getiren Karaman, küresel sistemin İsrail'in bu katliamını cezalandırmağı için de soykırımın devam ettiğini belirtti.

İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde alkışlanmasını hatırlatan Karaman, "Buradan tekrar gördük ki, Batı ülkeleri açık bir şekilde soykırımın ortağıdır. Tüm bu katliamların ortağı, belki de azmettiricisi ABD." dedi.

Karaman, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kınama mesajlarının dışında bir eylemde bulunmadığını, İsrail'in katliamlarının sorumlularından birinin de teşkilat üyeleri olduğunu savundu.

Grup üyeleri, açıklama sırasında İsrail aleyhine slogan atarak tekbir getirdi.

Basın açıklamasının ardından İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.