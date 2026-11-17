Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, "Sinemalarımızın en önemli ortak yönlerinden biri de kendi insanımızın hikayesini anlatırken dünyanın farklı coğrafyalarındaki insanların da kendilerinden bir parça bulabilecekleri eserler ortaya koymaktır. Türk ve İran sinemalarının birbirinden öğreneceği, birlikte üreteceği ve dünyaya anlatacağı çok sayıda hikaye olduğuna inanıyorum." dedi.

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfınca, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle düzenlenen 37. Ankara Film Festivali ulusal uzun, belgesel ve kısa film yarışmalarının yanı sıra dünya sinemasından filmler, özel seçkiler ve söyleşiler ile devam ediyor.

Bakan Yardımcısı Yazgı ve İran İslam Cumhuriyeti temsilcileri, festival kapsamında Büyülü Fener Kızılay Sineması'nda düzenlenen İran Sineması Özel Resepsiyonuna ve "Ağacın Kollarında" filminin gösterimine katıldı.

Gökhan Yazgı, programda yaptığı konuşmada, sinemanın farklı dilleri, kültürleri ve coğrafyaları ortak bir anlatıda buluşturan, insanları ve toplumları birbirine yakınlaştıran en güçlü sanat dallarından biri olduğunu söyledi.

Bir ülkenin hikayesini, tarihini, değerlerini ve hayallerini dünyaya taşıyan sinemanın, aynı zamanda kültürel etkileşimin ve uluslararası diyaloğun da önemli araçlarından biri olduğunu kaydeden Yazgı, sinema sektörünün gelişmesini, nitelikli yapımların desteklenmesini, genç sinemacıların teşvik edilmesini ve Türk sinemasının uluslararası alanda daha güçlü bir konuma ulaşmasını önemsediklerini belirtti.

Yazgı, "Ankara Film Festivali, 37 yıllık birikimle ülkenin sinema kültürüne değer katan, farklı sinema anlayışlarını ve özgün hikayeleri bir araya getiren önemli bir kültür ve sanat buluşmasıdır. Festivalin, sinemamızın zenginliğini ve çeşitliliğini görünür kılarken yeni yeteneklerin keşfedilmesine ve uluslararası kültürel etkileşimin güçlenmesine katkı sağlayacağına inanıyorum." dedi.

Türkiye ve İran'ın köklü tarihi ve kültürel bağlara sahip iki komşu ülke olduğunun altını çizen Yazgı, edebiyattan müziğe, sanattan düşünce hayatına uzanan ortak bir kültürel birikimi paylaştıklarını belirtti.

Yazgı, şunları kaydetti:

"İran sineması da kendine özgü anlatım dili, güçlü estetiği ve insan hikayelerine duyduğu derin ilgiyle dünya sinemasında müstesna bir yere sahiptir. Bu yıl festivalin 'Birlikte Büyümek' temasıyla İran sinemasında çocukluğu odağına alması da bu ortak dili ne kadar güçlü hissettiğimizi gösteriyor. Abbas Kiyarüstemi'nin yalın ama etkileyici anlatımından Mecid Mecidi'nin insanın kalbine dokunan hikayelerine, Asgar Ferhadi'nin güçlü karakter çözümlemelerine kadar İran sineması, yerel hikayelerden evrensel değerler üretmenin başarılı örneklerini ortaya koymuştur. Sinemalarımızın en önemli ortak yönlerinden biri de kendi insanımızın hikayesini anlatırken dünyanın farklı coğrafyalarındaki insanların da kendilerinden bir parça bulabilecekleri eserler ortaya koymaktır. Türk ve İran sinemalarının birbirinden öğreneceği, birlikte üreteceği ve dünyaya anlatacağı çok sayıda hikaye olduğuna inanıyorum. Festivaller vesilesiyle kurulan bu temasların yalnızca karşılıklı film gösterimleriyle sınırlı kalmamasını, ortak yapımlara, yeni senaryolara, genç sinemacılar arasında iş birliklerine ve kalıcı kültürel ortaklıklara dönüşmesini arzu ediyoruz."

Tüm dünyadaki savaşların son bulmasını, Filistin ve Gazze'deki soykırımın, Tahran'daki çocukların ölmesinin son bulmasını dileyen Yazgı, "Artık bu acıları sadece ve sadece beyaz perdede bir sinema olarak seyretmeyi ümit ediyoruz." dedi.

"Sinema, ortak acıya bir yüz ve bir hikaye kazandırabilir"

İran İslam Cumhuriyeti Kültür ve İslami Rehberlik Bakan Yardımcısı ve İran Sinema Kurumu Başkanı Raed Faridzadeh, İran ve Türkiye'nin coğrafi komşuluğun çok ötesinde, şiir, hikmet, irfan ve sanat alanlarında ortak bir mirası paylaşan, adeta aynı evin sakinleri olan iki ülke olduğunu kaydetti.

Sinemanın dil birliğinin ötesine geçerek gönül birliğine imkan tanıyan bir sanat olduğunu vurgulayan Faridzadeh, görüntünün dilinin, yaşanmış tecrübelerin, acıların, umutların ve arzuların paylaşılmasını sağladığını ifade etti.

Faridzadeh, şunları kaydetti:

"Evladını kaybeden bir anne ve babanın yaşadığı kayıp acısı, eşsiz ve hiçbir şeyle telafi edilemeyecek bir tecrübedir. Ancak Minab Okulu'nda masum çocukların şehit edilmesi ya da Gazze'deki masum çocukların maruz kaldığı acılar ve uğradıkları katliamlar gibi insanlık felaketleriyle karşılaştığımızda, bu acı bireysel bir tecrübenin ötesine geçerek toplumsal bir dayanışma ve empati kaynağına dönüşebilir. Böylesi anlarda, başka bir coğrafyadan ve farklı bir dilden yükselen bir başkasının acısı artık bize yabancı kalmaz. Sinema, bu ortak acıya bir yüz ve bir hikaye kazandırabilir, haberlerin ve istatistiklerin arasında birer sayıya dönüşen insanları yeniden canlı ve insani birer tecrübeye dönüştürebilir. Dili bir kılan komşular olmanın ötesinde, aynı evin sakinleri olarak ufuklarımızı ve gönüllerimizi birleştirecek bir fırsata dönüşmesini temenni ettiğim Ankara İran Film Gösterimi'nin bizlere bu gerçeği bir kez daha hatırlatmasını diliyorum."

İran İslam Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade??????? de kısa bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından festivalin "Birlikte Büyümek: İran Sinemasında Çocukluk" seçkisinde yer alan Babak Khajehpasha'nın Ağacın Kollarında filmi gösterildi.