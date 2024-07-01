Ankara Garı saldırısı davasında açıklanan karar mağdurlar tarafından eleştirildi - Son Dakika
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Ankara Garı saldırısı davasında açıklanan karar mağdurlar tarafından eleştirildi

Ankara Garı saldırısı davasında açıklanan karar mağdurlar tarafından eleştirildi

Ankara Garı önünde gerçekleşen ve 101 kişinin ölümüne sebep olan terör örgütü DEAŞ'ın saldırısıyla ilgili 26 sanığın yargılandığı davada açıklanan karar, mağdurlar tarafından eleştirildi. Yargıtayın bozma kararına rağmen, mahkeme sanık Erman Ekici'yi 'insanlığa karşı suç' suçundan beraat ettirdi. Mağdurlar, adalet mücadelelerinin bitmediğini belirtti.

01.07.2024 18:54
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Mağdurlar, Yargıtayın bozma kararının ardından tekrar görülen, terör örgütü DEAŞ'ın Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te düzenlediği ve 101 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili 26 sanığın yargılandığı davada açıklanan kararı değerlendirdi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada kararın açıklanmasının ardından, patlamada yaralananlar, yakınlarını kaybedenler ve avukatları, Ankara adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Katılımcılar, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin bozma kararında, sanık Erman Ekici'nin "kasten öldürme" ve "insanlığa karşı suç"tan yargılanması gerektiğini belirtmesine rağmen, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, bugün suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle "insanlığa karşı suç işleme" suçundan beraat etmesini eleştirdi.

10 Ekim Barış Derneği Sözcüsü İshak Kocabıyık, canlı bombaların kendisini patlatmasıyla yaşanan katliamın insanlığa karşı işlenen bir suç olduğunu söyledi. Kocabıyık, "Bizim sözümüz bitmedi. Bizim adalet mücadelemiz bitmedi." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yargıtay, Ankara, Terör, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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