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Ankara İtfaiyesi 2023 Yılı Raporunu Yayınladı - Son Dakika
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Ankara İtfaiyesi 2023 Yılı Raporunu Yayınladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 2023 yılı raporunu yayınladı. Rapora göre, 27 bin 934 olaya müdahale eden Ankara İtfaiyesi ekipleri, yangın, kurtarma, trafik kazası, sel ve su baskını gibi birçok olaya anında müdahale etti. Ayrıca, Kahramanmaraş depremlerinin ardından bölgede arama kurtarma çalışmalarına katıldılar. Rapor ayrıca, itfaiye ekiplerinin sokak hayvanlarına da yardım ettiğini ve trafik kazalarına müdahale ettiğini gösteriyor.

Ankara İtfaiyesi 2023 Yılı Raporunu Yayınladı
31.12.2023 - 12:39,  Güncelleme: 12:53
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Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 2023 yılı raporunu yayınladı. 46 istasyon, 1163 personel ve 275 araç ile 7/24 esasına göre hizmet veren Ankara İtfaiyesi, 2023 yılında 27 bin 934 olaya müdahale etti. Rapora göre; 8 bin 882 yangın, 11 bin 153 kurtarma olayı, 12 bin 45 trafik kazası, 4 bin 86 sel ve su baskınında Başkentlilerin yardımına koşan Ankara İtfaiyesi ekipleri, 6 Şubat tarihinde yaşanan Kahramanmaraş depremlerinin ardından bölgede de görev yaptı.

Son dönemde yapılan yatırımların ardından hem personel kadrosunu güçlendiren hem de araç filosunu yenileyen Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 2023 yılı raporunu yayınladı. Yangından trafik kazasına, su baskınından hayvan kurtarmaya kadar toplamda 27 bin 934 olayda Başkentlilerin yardımına koşan Ankara İtfaiyesi ekipleri; 8 bin 882 yangına, 11 bin 153 kurtarma olayına, 12 bin 45 trafik kazasına, 4 bin 86 sel ve su baskınına müdahalede bulundu.

6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE ARAMA KURTARMA EKİPLERİYLE GÖREV BAŞINDAYDI

Ankara İtfaiyesi, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde çok büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından kara ve hava yoluyla bölgeye ilk giden ekipler arasındaydı. Afet bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan ekipler ve K9 köpekleri Rüzgar ve Çakıl, toplamda 432 kişiyi tonlarca enkazın altından çıkardı.

YANGINLARIN SEBEBİ İZMARİT VE KİBRİT

Hazırlanan rapora göre; 2023 yılında Ankara'da 8 bin 882 yangına müdahale edildi. Kent genelinde 821 konut, 376 iş yeri, 992 araç, 235 baca, 72 trafo, 76 kulübe-baraka olmak üzere çok sayıda yapı yanarak zarar gördü. 2023 yılı uzun süredir Başkent'te görülmemiş sağanak yağışların gerçekleştiği bir yıl olarak tarihe geçti. Ankara İtfaiyesi; sağanakların yol açtığı toplam 4 bin 86 sel ve su taşkınına müdahale etti.

SOKAK HAYVANLARINA DA EL UZATTILAR

Ankara İtfaiyesi ekipleri, insanların yanı sıra hayvanlara da yardım eli uzattı. Yangınların çıktığı binalarda ve yaşanan sel felaketlerinde mahsur kalan, ağaçtan inemeyen, çeşitli yerlere sıkışıp kalan köpek ve kediler kurtarıldı. Vatandaşlardan gelen ihbarları da dikkate alan ekipler 2023 yılında 4 bin 386'sı kedi, 809'u kuş, 366'sı köpek olmak üzere toplamda 6 bin 114 hayvanı bulunduğu zor durumundan kurtararak sahiplerine ya da veterinerlere teslim etti.

TRAFİK KAZALARINA ANINDA MÜDAHALE

Ankara İtfaiyesi; Başkent ve çevresinde meydana gelen 998 otomobil, 75 tır, 71 kamyon, 22 otobüs, 5 motor, 5 iş makinesinin karıştığı toplam 1245 trafik kazasına müdahale ederek kurtarma çalışmalarına destek oldu. Ayrıca, itfaiye istasyonlarına toplam 907 asılsız ihbar ulaştı.

Kaynak: ANKA
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