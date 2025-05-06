Ankara İtfaiyesi 300 Yeni Personel ile Güçleniyor - Son Dakika
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Ankara İtfaiyesi 300 Yeni Personel ile Güçleniyor

Ankara İtfaiyesi 300 Yeni Personel ile Güçleniyor

Mansur Yavaş, yeni itfaiye personeliyle eğitime katıldı ve başarı diledi.

06.05.2025 12:24
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, göreve yeni başlayan itfaiye personelleri için düzenlenen "Temel İtfaiye Eri Eğitimi"nde 300 yeni itfaiye personeliyle bir araya geldi.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğünce düzenlenen eğitim, "Ankara İtfaiyesi Gençleşiyor ve Güçleniyor" sloganıyla gerçekleştirildi.

Eğitimde itfaiye erlerine hitap eden Yavaş, yeni personele görevlerinde başarılar diledi.

İtfaiye personelinin, can tehlikesi olmayacak şekilde görev yapmasını istediklerini belirten Yavaş, "Gidip bir yangına müdahale edip orada can kurtardığınız zaman, bu kurtardığınız can ölene kadar sizi unutmayacak, siz de onu unutmayacaksınız." ifadesini kullandı.

İtfaiye Daire Başkanı Levent Çeri de itfaiye personellerinden, her zaman görev bilinciyle hareket etmelerini, halkın güvenine layık olmalarını, "önce insan" ilkesini asla unutmamalarını, kişisel gelişim, mesleki beceri ve takım çalışmasını geliştirerek vatandaşlara en iyi hizmeti vermelerini beklediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

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