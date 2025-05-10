Ankara İtfaiyesi Yılın İlk 4 Ayında 1388 Hayvanı Kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ankara İtfaiyesi Yılın İlk 4 Ayında 1388 Hayvanı Kurtardı

ABB itfaiye ekipleri, yılın ilk 4 ayında 1388 hayvanı kurtararak, her canlının hayatını önemsiyor.

10.05.2025 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yılın ilk 4 ayında 1388 hayvanı kurtardı.

Yangın, deprem, sel, heyelan gibi afetlere müdahale eden itfaiye ekipleri, kimi zaman bir ağaçta mahsur kalan kediyi kurtarırken, kimi zaman da insanların yaşam alanlarına giren yılanları yakalamak için çalıştı.

Ekipler, yılın ilk 4 ayında 1058 kedi, 100 köpek, 185 kuş, 16 yılan ve farklı türlerdeki 29 hayvanın imdadına yetişti.

Şehir hayatında az rastlanır kirpi, baykuş, leylek, yılan, şahin, ve sansar gibi hayvanları sağlıklı şekilde kurtaran ekipler, kurtarma operasyonlarını "yangına müdahaleden farksız" bir şekilde titizlikle gerçekleştirdi.

"Yaşam alanlarına bırakıyoruz"

ABB İtfaiye Dairesi Başkanlığı AR-GE ve Halkla İlişkiler Amiri Fatih Güler, AA muhabirine, Ankara itfaiyesinin, tehlikeye düşen her canlının yardımına koşma bilinciyle, 7 gün 24 saat mesai mefhumu gözetmeksizin görev yaptığını belirtti.

Güler, "Bir insanın hayatı bizim için ne kadar kıymetliyse, can dostlarımız, hayvanlarımızın canını kurtarmak, onlara yardımcı olmak bizim için çok önemli." ifadesini kullandı.

Tehlikeye düşmüş her canlıyı kurtarmak için ellerinden gelen her fedakarlığı yaptıklarını dile getiren Güler, şöyle devam etti:

"2025 yılının ilk 4 ayında 1058 kedi, 100 köpek, 185 kuş, 16 yılan ve 29 da çeşitli türden endemik hayvanları kurtarmış bulunmaktayız. Endemik hayvanlardan baykuş, yarasa, sansar, kaplumbağa gibi hayvanlarımızın da kurtarılmasını sağladık. En çok kedi kurtarıyoruz. Çünkü kediler daha çok hareketli oldukları için ağaçlara tırmanıyorlar, bir yerden geçerken sıkışıyorlar. Mahsur kaldıkları yerlerden onları kurtarıp tekrar doğal yaşam alanlarına bırakıyoruz. Doğal yaşam alanlarına geri dönüyorlar. Apartmanların arasında, evlerin bahçelerinde yaşıyorlar, buradan çıkıp ağaca tırmanıyorlar. Bir köpek kovalaması sonucunda ağaçta belki bir gün boyunca aşağı inmeye de cesaret edemiyorlar. Biz merdiven ekipmanlarımızla onları bulundukları yerden kurtarıyoruz."

Güler, anız yakılmasının hayvanlara ve ekosisteme zarar verdiğine dikkati çekerek, "Bilinçli ya da bilinçsiz şekilde anız yakılıyor. Ancak orada yanan sadece otlar değil; bazıları endemik olan yararlı hayvan türleri de zarar görüyor. Bu canlıların yok olması, ekolojik döngünün bozulmasına neden oluyor. Bu nedenle anız yakmamalıyız. Hayvanlar da bizim gibi bu dünyayı paylaşıyor ve onların yaşam alanlarına müdahale etmememiz gerekiyor." diye konuştu.

"Kırsal alanda araba uzun süre durduysa kontrol edelim"

Araçlarda hayvan sıkışmasına yönelik de konuşan Fatih Güler, şöyle devam etti:

"Özellikle kedilerin araçlarda sıkışması, motor kısmında mahsur kalması sık karşılaşılan durumlardan. Kış aylarında yavru kediler sıcaklık nedeniyle motor kısmına yöneliyor ve burada ısınmaya çalışıyor. Bu nedenle, araca binmeden önce kaputa ve tampona vurmak önemli. Mümkünse telefondan bir kedi sesi açmak da işe yarayabilir, çünkü yavru kedi bu sese yanıt verebilir. Sesi duyan vatandaşların aracı çalıştırmadan 112'yi arayıp itfaiyeden yardım istemesi gerekiyor. Ekipler, olay yerine giderek yavru kediyi sağ salim çıkaracaktır. Aksi halde hem can kaybı yaşanabilir hem de araçta ciddi maddi hasar oluşabilir.

Yaz aylarında ise araç içine veya karoser kısmına yılanların girmesi sık görülen bir durum. Piknik ya da kırsal alana gidildiğinde, araç uzun süre park halinde kaldıysa binmeden önce aracın üzeri, lastik araları, iç kısmı ve kaput gözle kontrol edilmeli. Eğer yılan fark edilirse, yine 112 aranarak itfaiyeden yardım istenebilir."

Fatih Güler, balkonlara asılan filelerin güvercinlere zarar verdiğini belirterek, "Güvercin içeriye girmeye çalışıyor, fileyi göremiyor. Orası açık zannettiği için filenin içinden geçmek istiyor. Geçemediği için ayağı ya da boynu takılıyor. Vatandaş evde değilse ya da şehir dışındaysa, güvercin günlerce bacağından asılı şekilde kalabiliyor. Sonuçta ya ayağı kopuyor ya da kanadı kırık şekilde günlerce sallanıyor." dedi.

Güler, bu tür ihbarlarda otomatik merdiven aracı ve polis eşliğinde olay yerine gittiklerini, polis nezaretinde balkona girerek kuşu kurtardıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, 3-sayfa, İtfaiye, ankara, Güncel, Yaşam, kedi, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara İtfaiyesi Yılın İlk 4 Ayında 1388 Hayvanı Kurtardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan, 77 Hindistan SİHA’sını düşürdü Pakistan, 77 Hindistan SİHA'sını düşürdü
Adana’da öğretmenden otizmli çocuklara şiddet Adana'da öğretmenden otizmli çocuklara şiddet
Sakarya’da traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Sakarya'da traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Yeni Zelanda ve Tayland’a yeni büyükelçi atamaları yapıldı Yeni Zelanda ve Tayland'a yeni büyükelçi atamaları yapıldı
Beylikdüzü’nde tır kazası 1 kişi hayatını kaybetti Beylikdüzü'nde tır kazası! 1 kişi hayatını kaybetti
Tazminatını isteyen işçi, şirketin korumaları tarafından dövülerek öldürüldü Tazminatını isteyen işçi, şirketin korumaları tarafından dövülerek öldürüldü
Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu
İsrailli askerden kan donduran itiraflar İsrailli askerden kan donduran itiraflar
Zorunlu hale geliyor Taksilerde yeni dönem Zorunlu hale geliyor! Taksilerde yeni dönem
23 ile sarı kodlu uyarı Meteoroloji saat verip uyardı 23 ile sarı kodlu uyarı! Meteoroloji saat verip uyardı
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler İŞKUR merak edilen verileri paylaştı! İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler

22:11
1 yıldır kayıptı 19 yaşındaki Nagihan’ın cesedi kuyuda bulundu
1 yıldır kayıptı! 19 yaşındaki Nagihan'ın cesedi kuyuda bulundu
20:56
Kulisleri sallayacak iddia: PKK “fesih“ kararını Türkiye Cumhuriyeti’ne iletti
Kulisleri sallayacak iddia: PKK "fesih" kararını Türkiye Cumhuriyeti'ne iletti
19:57
3 çocuk sahibi kadınlar dikkat Memur olma hakkı geliyor
3 çocuk sahibi kadınlar dikkat! Memur olma hakkı geliyor
18:47
Hindistan ve Pakistan’ın ateşkes ilan etmesine Türkiye’den ilk yorum
Hindistan ve Pakistan'ın ateşkes ilan etmesine Türkiye'den ilk yorum
17:57
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükseldi
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi
10:54
Otomobil fiyatına kurbanlık boğa
Otomobil fiyatına kurbanlık boğa
10:36
Resmi açıklama geldi Süper Lig’i sallayan isim takımdan ayrılıyor
Resmi açıklama geldi! Süper Lig'i sallayan isim takımdan ayrılıyor
10:06
MİT, sahte baz istasyonuyla dolandırıcılık yapan çeteyi çökertti
MİT, sahte baz istasyonuyla dolandırıcılık yapan çeteyi çökertti
09:56
Galatasaray, Jorge Jesus’u şampiyon yapan kaleciyi transfer ediyor
Galatasaray, Jorge Jesus'u şampiyon yapan kaleciyi transfer ediyor
09:24
Serkan Kaya’dan radikal karar: İstanbul’u bırakıp çiftlik hayatına geçti
Serkan Kaya'dan radikal karar: İstanbul'u bırakıp çiftlik hayatına geçti
09:17
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye’yi cehenneme çeviririz
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz
09:06
Enrique Iglesias’tan Türkiye’ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim
Enrique Iglesias'tan Türkiye'ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim
08:47
Tadic’in Talisca’ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi
Tadic'in Talisca'ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi
08:46
Survivor’dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti
Survivor'dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti
08:21
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı! İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2025 23:02:51. #7.12#
SON DAKİKA: Ankara İtfaiyesi Yılın İlk 4 Ayında 1388 Hayvanı Kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.