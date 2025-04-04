Ankara Karayolunda İşçi Servisi Devrildi: 23 Yaralı

Ankara karayolunda işçilerin taşındığı servis otobüsünün yol kenarına devrildiği kazada 23 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Çankırı- Ankara karayolunda meydana geldi. Mustafa G. yönetimindeki 18 S 0135 plakalı işçilerin taşındığı servis otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarına devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde, 45 kişinin bulunduğu otobüsteki 23 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.
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