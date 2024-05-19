Ankara Kent Konseyi, 22'nci SERÇEV Çocuk ve Gençlik Şenliğine ev sahipliği yaptı - Son Dakika
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Ankara Kent Konseyi, 22'nci SERÇEV Çocuk ve Gençlik Şenliğine ev sahipliği yaptı

Ankara Kent Konseyi ev sahipliğinde düzenlenen 22. SERÇEV Çocuk ve Gençlik Şenliği, renkli gösterilerden müzik dinletisine kadar pek çok etkinliği içeriyordu.

19.05.2024 22:56
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Ankara Kent Konseyi, 22'nci SERÇEV Çocuk ve Gençlik Şenliğine ev sahipliği yaptı

ANKARA - Ankara Kent Konseyi ev sahipliğinde "22. SERÇEV Çocuk ve Gençlik Şenliği" düzenlendi. Gençlik Parkı içinde bulunan Ankara Kent Konseyi etkinlik alanında gerçekleştirilen etkinlikte; renkli gösterilerden müzik dinletisine, boyama atölyesinden kadın girişimcilerin yer aldığı stantlara kadar pek çok etkinlik gerçekleştirildi.

Ankara Kent Konseyi ve Serabral Palsili Çocuklar Derneği iş birliği ile "22. SERÇEV Çocuk ve Gençlik Şenliği" düzenlendi.

Gençlik Parkı içinde bulunan Ankara Kent Konseyi etkinlik alanında gerçekleştirilen programda; Ankara Kent Orkestrası konseri, Ankara'nın beş beyazı tiyatro gösterisi, kortej yürüyüşü, boyama atölyeleri, el emeği ürünlerin yer aldığı stantlar, yüz ve kum boyama etkinliğine 7'den 70'e Başkentliler yoğun ilgi gösterdi.

Serabral Palsili çocuklara yönelik farkındalık

SERÇEV'in engelliler haftası kapsamında serabral palsili çocuklara yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirdiği şenliğe; Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, sivil toplum AKK bileşenleri, siyasiler, Ufuk Üniversitesi, Bilim Üniversitesi ve TOBB Üniversitesi öğrencilerinin yanı sıra engelli bireyler ile aileleri, kadın girişimciler ile çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Ankara Kent Konseyi, 22'nci SERÇEV Çocuk ve Gençlik Şenliğine ev sahipliği yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Kent Konseyi, 22'nci SERÇEV Çocuk ve Gençlik Şenliğine ev sahipliği yaptı - Son Dakika
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