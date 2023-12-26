Ankara Kent Konseyi Başkanı Atatürk\'ün Ankara\'ya Gelişini Kutladı

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 104. yıl dönümünü kutladı.

Yılmaz, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 104. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, "Dikmen sırtlarından karşılanan bu geliş, sadece Türk milletinin makus talihini değiştiren bir geliş değil aynı zamanda dünyadaki tüm mazlum milletlerin de kaderini değiştirecek bir etkiye sahipti. Atatürk'ün gelişiyle Ankara, Türk milletinin diriliş ve küllerinden yeniden doğuşunun karargahı, ata yurdu ve başkenti olacaktı, oldu da." ifadelerine yer verdi.

Ankara'da bir milletin yeniden varoluş destanının yazıldığını belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"O gün, Ankara'dan bütün dünyaya haykırmıştık yok olmayacağımızı ve yine Ankara'dan haykırıyoruz; 'İlelebet payidar kalacağız.' Cumhuriyetimizin ve Başkent oluşumuzun 100. yılında Ankara'yı daha iyi idrak etmemiz ve önemini tam olarak kavramamız gerekir. Ahmet Hamdi Tanpınar, Ankara'ya bir 'iç kale' ve bütün ümitlerin kendisinde toplandığı 'son sığınak' der. Çünkü Ankara, zor günlerde son sığınağımız oldu. Ankara'da derlenip dirildik, yepyeni bir ruhla ayağa kalktık. Millet olarak, Milli Mücadele günlerinde bu aziz iç kalemize çekilip, Mustafa Kemal'in önderliğinde, bir 'Zümrüdü Anka' gibi yeniden doğmasını bildik. O günden beridir bütün ileri sıçrayış ve yükselişler hep Ankara'dan oldu. Şimdi de ne yapılacaksa, bu yine Ankara'dan olacaktır."

Ankara'nın başkent oluşunun, siyasi ve fiziki haritada bir işaret ve adlandırma olmanın ötesinde bir anlam ifade ettiğini belirten Yılmaz, "Ankara, zengin bir medeniyeti miras alan bir milletin, daha da zenginleşerek geleceğe taşıyacağı kutsal bir emanettir." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, Ankara'nın mazlum milletlerin de umudu olduğunu vurgulayarak, "Ankara demek, bıkkınlık karşısında heyecan, karanlık ufuklarda aydınlık, demektir. Ankara demek, düşmanlara karşı cesaret, mazluma karşı merhamet demektir." ifadelerini kullandı.